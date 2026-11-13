„Virgin River” devine cel mai longeviv serial din istoria Netflix și a oricărei platforme de streaming

Chiar dacă lucrurile se schimbă la Netflix, un lucru rămâne constant: serialul „Virgin River” primește încă o reînnoire anticipată, scrie Deadline. Drama romantică de lungă durată, cu Alexandra Breckenridge și Martin Henderson în rolurile principale, a fost reînnoită pentru un al nouălea sezon, cu câteva luni înainte de premiera sezonului 8, programată pentru anul viitor.

„Virgin River”, care a încheiat filmările pentru sezonul 8 în luna august, urmărește povestea de dragoste dintre Melinda Monroe (Breckenridge), o asistentă medicală cu competențe avansate, care se mută în îndepărtatul orășel Virgin River din California după o tragedie personală, și Jack (Henderson), un barman local carismatic, bântuit de propriul trecut.

Sezonul 9 va avea, din nou, 10 episoade, ceea ce va duce numărul total al episoadelor „Virgin River” la 94. Patrick Sean Smith va reveni în funcția de coordonator al serialului (showrunner) și producător executiv.

„Virgin River” este cel mai longeviv serial al oricărei platforme de streaming

Odată cu comandarea sezonului 9, „Virgin River a devenit oficial serialul original Netflix cu cele mai multe sezoane din istoria platformei de streaming și, de altfel, a întregii industrii de streaming. Până acum serialul împărțea acest titlu cu seria dramatică pentru adolescenți „Elite”, care a avut opt sezoane, de asemenea pe Netflix.

În ceea ce privește numărul de episoade, cele 94 ale serialului „Virgin River” egalează recordul actual al Netflix, deținut de comedia „Grace and Frankie”, care a avut șapte sezoane. Totuși, aceasta din urmă este o producție cu episoade de câte 30 de minute, iar durata totală de vizionare este considerabil mai mică decât în cazul serialului „Virgin River”, ale cărui episoade au aproximativ o oră.

Odată cu anunțul reînnoirii, Netflix a dezvăluit și că serialul bazat pe popularele romane ale scriitoarei americane Robyn Carr a depășit, în acest an, pragul de jumătate de miliard de vizionări.

Rețeta succesului pentru serialul „Virgin River” produs de Netflix

Deadline notează că serialul ce a avut premiera în 2019 a beneficiat de o premisă sustenabilă pe termen lung, concentrându-se asupra relațiilor dintre personajele unui orășel, de doi protagoniști carismatici, interpretați de Breckenridge și Henderson, precum și de o distribuție secundară solidă, din care fac parte actorii consacrați Tim Matheson și Annette O’Toole.

La toate acestea se adaugă și avantajele economice ale producției: bugetul este menținut la un nivel rezonabil prin filmările realizate în Canada, în câteva locații principale, fără prea multe cascadorii sau efecte speciale.

Seria de reînnoiri anticipate de care „Virgin River” a beneficiat în ultimii ani a permis serialului să păstreze un ritm anual de lansare, cu câte un nou sezon la fiecare 11-13 luni. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată de lansare pentru sezonul 8, însă o premieră spre sfârșitul primăverii pare probabilă.

Deadline a relatat în luna martie că sezonul 8 nu îi va include pe doi dintre actorii care au făcut parte din distribuție timp îndelungat: Marco Grazzini, care l-a jucat pe Mike, și Lauren Hammersley, care a jucat rolul lui Charmaine.

În schimb, distribuției i se va alătura o nouă actriță: canadiana Natasha Calis, care va interpreta rolul recurent important al doctoriței Astrid, existând și posibilitatea ca aceasta să devină membră permanentă a distribuției pentru sezonul 9.