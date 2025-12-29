„Visul american este mort”. O propunere de a le taxa averile i-a înfuriat pe miliardarii din Silicon Valley

Palmer Luckey, fotografiat cu mai mulți ani în urmă la prezentarea unui dispozitiv de realitate virtuală dezvoltat de compania sa Oculus, FOTO: Eric Risberg / AP / Profimedia Images

O propunere de taxă pe averea miliardarilor nu a reușit încă să îndeplinească toate criteriile pentru a fi supusă unui referendum în statul american California, centrul industriei tehnologice din Statele Unite, dar a stârnit deja o opoziție puternică din partea fondatorilor de companii din sector, relatează revista Fortune.

Valul de nemulțumiri a erupt în public după ce The New York Times a relatat în weekend că investitorul în capital de risc Peter Thiel și Larry Page, unul dintre cei doi fondatori ai Google, analizează posibilitatea de a părăsi California în cazul în care taxa va deveni lege.

Ro Khanna, un congresmen al Partidului Democrat care reprezintă o parte din circumscripțiile din Silicon Valley, a redistribuit articolul pe rețeaua de socializare „X” și a amintit sarcastic de o replică celebră a președintelui Franklin Delano Roosevelt: „Îmi vor lipsi foarte mult”.

Propunerea prevede ca rezidenții Californiei cu o avere mai mare de 1 miliard de dolari să plătească o taxă unică echivalentă cu 5% din activele lor, care poate fi achitată eșalonat pe parcursul a cinci ani. Susținătorii taxei pe avere, care doresc să folosească veniturile pentru a compensa reducerile pentru sistemul de sănătate aprobate de Congres la propunerea administrației Trump, trebuie încă să strângă suficiente semnături pentru ca inițiativa să ajungă pe buletinele de vot în noiembrie 2026.

SUA vor organiza atunci așa-zisele alegeri la jumătate de mandat („midterms”) pentru Congres, iar diferitele state constituante ale SUA profită de multe ori de astfel de alegeri pentru a organiza în paralel, la nivel local, referendumuri pentru diverse măsuri propuse.

Val de reacții negative la propunerea de taxă pentru miliardari

Deși Khanna reprezintă California în Congresul de la Washington, nu în legislativul local din California care ar trebui să ratifice o astfel de măsură, sprijinul său public pentru taxa pe avere a declanșat un val de reacții negative.

Palmer Luckey, cofondatorul companiei de tehnologie militară Anduril, a avertizat că taxa i-ar obliga pe antreprenori să vândă părți semnificative din afacerie lor pentru a plăti „frauda, risipa și favorurile politice pentru organizațiile care promovează această inițiativă de vot”.

Lucky s-a plâns că, în cazul în care el și alți oameni de afaceri nu pot strânge miliarde de dolari în numerar pentru a plăti taxa, autoritățile din California ar putea să-i confiște locuința și să-i pună poprire pe venituri. „O singură corecție de piață, un eveniment de naționalizare sau o interdicție a vânzării participațiilor (deloc neobișnuită în timp de război) și viața mea este distrusă definitiv”, a scris Luckey într-un mesaj propriu pe care l-a publicat pe rețeaua „X”.

Dylan Field, unul dintre fondatorii și directorul general al companiei tech Figma, a avertizat la rândul său că antreprenorii și chiar primii angajați ai companiilor, care primesc o participație în acestea, ar putea fi vizați de taxa pe avere, fără a avea însă posibilitatea de a-și folosi acțiunile din companie pentru a o plăti.

Potrivit acestuia, unii fondatori ar putea fi nevoiți să achite și impozite pe câștiguri de capital, ceea ce ar însemna un „eveniment de dublă impozitare”. El a menționat explicit posibilitatea unui exod al miliardarilor tech din California.

„Startup-urile din Silicon Valley (în mod ironic) urmează turma. Odată ce un număr suficient de companii sau fondatori respectați stabilesc un precedent, alte startup-uri vor urma, chiar dacă taxa pe avere nu li se aplică încă”, a scris Field pe „X”.

„Visul american este mort”

Congresmenul Khanna a declarat însă că se opune impozitării câștigurilor nerealizate și sprijină „soluții alternative” pentru fondatorii cu active ce nu pot fi valorificate în prezent și companii neprofitabile. El a mai spus însă că banii din taxe au contribuit la construirea industriei inteligenței artificiale și a respins ideea că antreprenorii din tehnologie nu ar mai lansa companii în California din cauza unei taxe de 1% pe an, adăugând că inovatorii sunt atrași de talentele din regiune.

„Nu putem avea o națiune în care averea este extrem de concentrată în câteva locuri, în timp ce 70% dintre americani cred că visul american este mort și că sănătatea, îngrijirea copiilor, locuințele și educația sunt inaccesibile”, a spus el pe X.

„Ceea ce va sufoca inovația americană, ceea ce ne va face să rămânem în urmă față de China, este dacă vom asista la o disfuncționalitate politică tot mai mare și la tensiuni sociale, dacă nu reușim să cultivăm talentul fiecărui american, din fiecare oraș și comunitate”, a mai spus legiuitorul democrat.

Dave Friedberg, cofondator și director general al Ohalo Genetics, a respins argumentele sale. În schimb, omul de afaceri susține că taxa pe avere echivalează cu o „confiscare organizată de către guvern a proprietății private a cetățenilor” care au plătit deja alte taxe ce pot ajunge, în California, la un prag de 53%.

Măsura propusă a atras comparații cu Uniunea Sovietică și Cuba

Friedberg s-a plâns că taxa „cochetează cu socialismul” și e echivalentă cu „o pantă alunecoasă care nu a dus niciodată la ceva bun (vezi efectele economice din URSS, Cuba, Venezuela, precum și taxele pe avere din Franța și Norvegia etc.)”.

Garry Tan, directorul general al acceleratorului de startup-uri Y Combinator, a declarat la rândul său pentru The New York Post că taxa pe avere ar duce la scoaterea capitalul din California, ar afecta inovația și, în cele din urmă, ar submina sprijinul pentru serviciile de sănătate.

„Această măsură ar provoca un exod în masă al unicornilor din California către alte state, care ar culege beneficiile antreprenorilor, tehnologiei și locurilor de muncă de care California se bucură în prezent”, a adăugat el.

O preocupare majoră este modul în care o eventuală taxă pe avere ar trata câștigurile scriptice rezultate din aprecierea acțiunilor și participațiile în companii care nu sunt listate la bursă – o formă-cheie de remunerație în rândul startup-urilor care nu au devenit încă profitabile.