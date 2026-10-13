Un cunoscut jurnalist revine pe ecran. Televiziunea despre care spune că a acceptat „pariul în care eu cred”

Jurnalistul Vitalie Cojocari revine la TV. Interviurile pe care le realizează pentru canalul său de YouTube ajung pe televiziunea Prima News, în fiecare joi de la ora 18:00, începând cu 15 octombrie, potrivit Pagina de Media.

În fiecare săptămână, postul va difuza două dintre interviurile realizate de jurnalist în săptămâna respectivă.

Emisiunile vor fi difuzate mai întâi pe Prima News, iar apoi pe YouTube.

„Oamenii au nevoie şi de discuţii aşezate, cu invitaţi care să fie bine pregătiţi pe domeniile discutate”, a transmis Vitalie Cojocari.

Jurnalistul Vitalie Cojocari și-a încheiat colaborarea cu Euronews România în ianuarie 2026, la patru ani după ce acesta s-a alăturat postului de știri venind de la PRO TV.

După plecarea din televiziune, jurnalistul şi-a concentrat activitatea în mediul online şi a lansat un canal de YouTube dedicat interviurilor.

„Prima News acceptă pariul în care eu cred cu toată fiinţa mea de jurnalist. Că e nevoie şi de conţinut aşezat, serios, în profunzime în presa din România, în 2026”, a mai declarat Vitalie Cojocari.