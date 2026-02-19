Vizibilitate scăzută pe autostrăzi, dar şi pe drumurile din Ilfov şi Capitală. Avertismentul polițiștilor

Circulaţia se desfăşoară îngreunat miercuri noapte din cauza ceţii pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti, A2 Bucureşti – Cernavodă, A3 Bucureşti – Braşov şi A7 Ploieşti – Adjud, dar şi pe drumurile din Ilfov şi din Capitală, fiind favorizată şi formarea poleiului.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Dar este semnalată ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe autostrăzile A0 Centura Bucureşti; A2 Bucureşti – Cernavodă, tronsonul kilometric 10 – 105; A3 Bucureşti – Braşov, tronsonul kilometric 28-60 şi A7 Ploieşti – Adjud, între km 1 – 50.

Ceaţa scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţul Ilfov, dar şi din municipiul Bucureşti, fiind favorizată şi formarea poleiului.

Traficul rutier se desfăşoară în condiţii de iarnă, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă, pe autostrăzile A1 Bucureşti – Râmnicu Vâlcea, A2 Bucureşti – Cernavodă, A3 Bucureşti – Braşov, A7 Ploieşti – Adjud şi A0 Centura Bucureşti.

Drumuri naționale închise din cauza vremii

Circulaţia este închisă din cauza condiţiilor meteo nefavorabile pe următoarele drumuri naţionale:

DN 2S, municipiul Brăila/BR – Jijila/Tulcea;

DN 22A Cataloi/Tulcea – Hârşova/Constanţa;

DN 22J, între localitatea Smârdan/Tulcea – pod Brăila

DN 23B, între localităţile Măicăneşti – Ciorăşti/Vrancea.

Drumuri naţionale cu trafic restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone din cauza condiţiilor meteo nefavorabile:

Judeţul Constanţa:

DN 38 Vama Negru Vodă – Agigea;

DN 2A Giurgeni – Lumina/Constanţa;

DN 3 Murfatlar – Ostrov (limită cu judeţul Călăraşi);

DN 22 Lumina/Constanţa – limita cu judeţul Tulcea.

Drumuri naţionale cu trafic restricţionat pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 7,5 tone tot din cauza vremii nefavorabile:

Judeţul Tulcea: