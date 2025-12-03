„Vizionar, suprarealist, bizar, dar totuși ancorat în amintirile Bucureștiului”. Financial Times, elogii pentru un roman scris de Mircea Cărtărescu

„O călătorie de vis prin România comunistă”, titrează reputatul ziar britanic Financial Times într-o recenzie a volumului „Orbitor. Aripa stângă”, scris de Mircea Cărtărescu în 1996.

Recenzia a fost făcută pe traducerea în limba engleză realizată de Sean Cotter, publicată în Statele Unite în 2013, care tocmai a fost lansată în Marea Britanie, ca parte a seriei Penguin’s International Writers – unde sunt incluse opere traduse ale unor autori renumiți din întreaga lume.

„Vizionar, suprarealist, bizar, dar totuși solid ancorat în amintirile Bucureștiului muncitoresc care l-a crescut, Orbitor nu conduce cititorii într-un peisaj ușor de descifrat al evenimentelor și emoțiilor din copilărie. Mai degrabă, intrăm în ceea ce Cărtărescu numește «imperiul triplu inextricabil» al «realității-halucinației-visului». Episoade viu realiste cedează brusc locul unor secvențe fantasmagorice de fantezie, coșmar și profeție”, notează ziarul financiar britanic.

„Orbitor” este o trilogie românescă scrisă de Mircea Cărtărescu. Cele trei volume au fost scrise pe parcursul a 17 ani, „Aripa Stângă” (1996), „Corpul” (2002) și „Aripa Dreaptă” (2007). În România trilogia este publicată de editura Humanitas.

„Memorii, saga, fantezie, satiră, misticism, chiar și horror”

Romanul este considerat atât vizionar, cât și autobiografic.

„Această ciudățenie cu multiple straturi face din Orbitor, în traducerea virtuoasă a lui Cotter, o călătorie exaltantă, dar dezorientantă. Cu o agilitate admirabilă, limbajul lui Cotter sare între toate genurile – memorii, saga, fantezie, satiră, misticism, chiar și horror – pe care le acoperă acest roman caleidoscopic. Bogăția și densitatea sa, precum și salturile periodice de la un mod la altul, fac din Orbitor o băutură literară îmbătătoare, care trebuie savurată cu înghițituri mici, nu înghițită dintr-o dată”, explică Financial Times.

„Îmbină interiorul și exteriorul într-o viziune ezoterică a unei înrudiri atotcuprinzătoare”

Orbitor „este o călătorie pasionantă prin copilăria petrecută la București în perioada comunistă” de către Mircea Cărtărescu. „Naratorul este extrem de atent la fiecare stare și fațetă a orașului și a locuitorilor săi, fie că sunt «învăluiți în căldura unei primăveri parfumate» sau acoperiți de zăpadă cenușie. Micul Mircea devine orașul, iar orașul devine el: «propriul meu corp artificial»”, relatează Financial Times.

În Orbitor, Cărtărescu „îmbină interiorul și exteriorul într-o viziune ezoterică a unei înrudiri atotcuprinzătoare”, relatază ziarul britanic care intră în recenzia sa și în narațiune.

„În blocuri de apartamente sinistre și mizere sau în case dărăpănate, întâlnim trei generații ale familiei lui Mircea: mai presus de toate, mama sa Maria, o țărancă devenită muncitoare în fabrică. Trecutul ei imaginar și căutarea unei povești care să-i ofere «coerență și demnitate» într-o perioadă de război, sărăcie și tiranie, dau naștere unor pasaje în care elocvența torențială a autorului servește tandreții și empatiei. În altă parte, rudele se alătură Securității – poliția secretă a dictatorului Nicolae Ceaușescu – și vânează conspirații printre oamenii circului, în propria lor căutare paranoică de conectare”, potrivit Financial Times.

Ca adulți, suntem «ca cineva care și-a pierdut vederea în copilărie și care uneori visează lucruri pe care nu le poate concepe». Urmărim norii unei glorie pe jumătate uitată dintr-un loc mai bun. Memoria, «esența esenței sacrului», ajută la deschiderea ochiului interior care zărește acest tărâm dispărut. Orbitor evocă scene de violență, greutăți și boală cu o putere irezistibilă. Cu toate acestea, ea transmite într-un fel o credință strălucitoare în «certitudinea naturii noastre angelice»~.

Premiile lui Mircea Cărtărescu

Mircea Cărtărescu este cel mai premiat scriitor român. Printre premiile câștigate sunt Dublin Literary Award, Premiul Thomas Mann, Premiul Literar „Giuseppe Acerbi”, Premiul FIL de Literatură în Limbi Romanice, Pluma de Plata, dar și Premiul Uniunii Scriitorilor din România și Premiul Academiei Române.

A publicat peste 20 de cărți de poezie, proză și publicistică, printre cele mai cunoscute volume ale lui Mircea Cărtărescu se numără „Solenoid”, trilogia „Orbitor”, „Theodoros”, „Peisaj după isterie” și „Melancolia”. Acestea au fost traduse în peste 23 de limbi, printre care engleză, franceză, spaniolă, germană, sârbă, turcă, norvegiană, olandeză, rusă.