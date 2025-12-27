Vlad Filat, dat în urmărire internațională de Interpol. Ce spune fostul premier al Republicii Moldova despre condamnarea primită

Vlad Filat, fost prim-ministru al Republicii Moldova în perioada 2009-2013, a fost dat în urmărire internațională de Interpol, după ce la începutul lunii decembrie a fost condamnat de o instanță franceză la 2 ani de închisoare într-un dosar de corupție, potrivit Moldpres.

Demersul a fost făcut în baza unei notificări emise de Biroul Central Interpol Paris, iar informația a fost confirmată pentru Moldpress de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Diana Fetco.

„Direcția cooperare internațională polițienească a Poliției a fost notificată de cǎtre Biroul Central Interpol Paris despre faptul că respectiva persoană se află în căutare internațională cu scop de arest”, a precizat Diana Fetco pentru agenția de știri a Republicii Moldova.

Vlad Filat, președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), a fost condamnat de o instanță din Franța, la începutul lunii decembrie, la 2 ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani. AFP, citată de TV8.md, a scris că fostul premier a fost acuzat că folosit bani obținuți ilegal dintr-un contract pentru Loteria Națională a Moldovei ca să cumpere bunuri imobiliare în Franța.

Constituția Republicii Moldova interzice extrădarea propriilor cetățeni către orice alt stat, amintise cu ocazia condamnării responsabila pentru comunicare din cadrul Ministerului Justiției de la Chișinău, Loreta Lisnic, pentru IPN, potrivit RFI.

Reacția lui Vlad Filat

Filat, care a fost la închisoare și în perioada 2016-2019, în Republica Moldova, fiind condamnat pentru corupere pasivă și trafic de influență, susține că instanța franceză a luat o decizie motivată politic.

„În primul rând, hotărârea respectivă nu este definitivă. Ea a fost contestată prin apel, iar până la epuizarea tuturor căilor legale de atac nu poate produce efecte juridice finale. În aceste condiții, dosarul nu poate fi transmis Republicii Moldova pentru recunoaștere sau executare, atât timp cât procedurile judiciare din Franța sunt în desfășurare”, a declarat Vlad Filat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El a spus că „prezumția de nevinovăție rămâne aplicabilă”.

„Orice prezentare a acestei decizii drept un verdict definitiv sau orice concluzie formulată în mod ireversibil este prematură și contrară principiilor statului de drept. Menționez, de asemenea, că motivarea deciziei încă nu există. După analiza integrală a deciziei, voi reveni cu un comentariu detaliat, în mod argumentat și responsabil”, a adăugat fostul premier.

Filat a afirmat că își exercită „drepturile legale în mod deschis și transparent”.

„Așa cum am procedat tot timpul, sunt pe loc, nu mă eschivez și nu evit nicio procedură. Îmi exercit drepturile legale în mod deschis și transparent.

Fac apel către reprezentanții presei și la actorii publici să manifeste prudență și profesionalism în interpretarea unor proceduri judiciare aflate încă în curs. Respectarea legii, a prezumției de nevinovăție și a faptelor verificate rămâne esențială pentru o informare corectă a publicului”, a conchis Vlad Filat.