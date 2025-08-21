Vlad Pascu, autorul tragediei de la 2 Mai, condamnat la 10 ani de închisoare. Decizia este definitivă

Curtea de Apel Constanța l-a condamnat joi, 21 august, la zece ani de închisoare pe Vlad Pascu, anunță News.ro. Sentința este definitivă și a fost pronunțată la 2 ani și 2 zile de la accidentul de la 2 Mai, unde Pascu, aflat sub influența drogurilor, a lovit cu mașina un grup de tineri, iar doi au decedat.

Vlad Pascu se află în prezent în arest preventiv de doi ani de zile, fiind încarcerat la Penitenciarul Poarta Albă.

Curtea de Apel Constanța a respins joi apelurile făcute de Vlad Pascu, parchet și părțile civile și a menținut astfel decizia din primă instanță dată de Judecătoria Mangalia în ianuarie 2025.

El a primit 7 ani de închisoare pentru ucidere din culpă, 2 ani și 8 luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă, 3 ani și 4 luni de închisoare pentru conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și 3 ani pentru părăsirea locului accidentului. Instanța a hotărât o pedeapsă cumulată de 10 ani de închisoare.

De asemenea, Curtea de Apel Constanța a menținut decizia primei instanței în privința daunelor morale, cu excepția unei părți civile Darius Brînzan, unul dintre tinerii răniți în accident, unde a redus cuantumul de la 50.000 euro la 20.000 euro.

Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) a fost obligat de prima instanță instanță să achite daune morale atât familiilor celor doi tineri uciși – Roberta și Sebastian -, cât și celor trei tineri răniți. În total, peste 1,74 de milioane de euro.

Tragedia de la 2 Mai

În 19 august 2023, în timp ce conducea pe DN 39, în apropiere de 2 Mai, Vlad Pascu a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri şi-au pierdut viaţa şi alţi trei au fost răniţi.

Roberta Dragomir și Sebastian Olaru, care au murit pe loc, aveau 20 și, respectiv, 21 de ani și erau studenți la Facultatea de Geografie a Universității București.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului şi a fost găsit apoi de poliţişti în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influenţa mai multor substanţe interzise, printre care cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

Accidentul a scos la iveală detalii revoltătoare. Vlad Pascu fusese oprit de poliție de două ori – cu o zi înaintea tragediei, la un filtru, și chiar în aceeași noapte. A fost lăsat să plece de la sediul poliției fără a fi testat pentru consum de droguri, deși i-au fost găsite droguri în mașină, iar autoturismul nu avea asigurare RCA valabilă. La mai puțin de o oră, Vlad Pascu a provocat accidentul.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată în octombrie 2023, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive.