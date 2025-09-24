Vlad Voiculescu acuză PSD de „terorism politic”: „Dacă nu e cum vrea PSD aruncă țara în aer”

Alegerile trebuie să se facă atunci când spune legea, nu când vrea PSD, transmite Vlad Voiculescu într-o postare pe Facebook cu referire la lipsa unei înțelegeri în coaliția de guvernare privind data alegerilor pentru Primăria Capitalei.

„Am citit azi că un lider PSD dintr-un județ unde trebuie organizate alegeri parțiale a spus că oamenii de acolo nu vor alegeri. Nu știu cum e la domnul în județ, dar eu n-am întâlnit până acum un singur bucureștean care să spună că nu vrea să-și aleagă primarul”, a precizat Vlad Voiculescu care este președinte al USR București.

Conform legislației, după demisia primarului general, prefectul Capitalei are la dispoziție 10 zile de la primirea demisiei pentru a constata vacantarea funcției și a solicita Guvernului stabilirea unei date pentru alegeri. Guvernul, la rândul său, este obligat prin Codul Administrativ să stabilească această dată în maximum 90 de zile.

Nicușor Dan a demisionat din funcția de primar general pe 23 mai, ca urmare a câștigării mandatului de președinte al României.

„Alegerile nu se fac atunci când vrea sau nu vrea un partid. Alegerile se fac atunci când spune legea. Iar legea spune că ele trebuie organizate în 90 de zile de când poziția a devenit vacantă. Au trecut 129 de zile de când PSD le blochează dreptul oamenilor din București de a-și alege primarul”, a precizat Voiculescu.

El conchide prin a acuza PSD de „terorism politic” și acțiuni „imorale și ilegale”.

„Sau hai să spun mai pe șleau: ce face PSD se numește „terorism politic”. Nu poți ține ostatice comunități întregi și să le încalci drepturile prevăzute de lege și Constituție. Că dacă nu e cum vrea PSD aruncă țara în aer. Așa ceva nu este doar imoral, ci și ilegal”, a precizat Voiculescu.

Când vor avea loc alegerile pentru Primăria București?

Stabilirea datei alegerilor este atributul premierului, dar Ilie Bolojan a precizat, într-o intervenție avută la EuropaFM la începutul lunii septembrie, că vrea un consens între partidele din coaliția guvernamentală pe această temă. El a indicat și două scenarii.

„Alegerile la București ar putea să fie în această toamnă sau în primăvara anului viitor. (…) aici e nevoie de un acord pentru acest lucru și sper să găsim o formulă în cursul acestei luni (n.r. septembrie), poate în prima jumătate a acestei luni să se ia o decizie în acest sens”, a precizat Bolojan.