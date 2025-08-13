Vladimir Plahotniuc, aproape de extrădarea în Republica Moldova. Mesajul transmis de oligarh după decizia instanței



Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova, a decis Curtea de Apel de la Atena, oraș în care oligarhul este în arest preventiv. Decizia nu este însă definitivă, urmând să se pronunțe și Ministerul grec al Justiției.

Decizia Curții de Apel de la Atena a fost luată într-o ședință, de la care Vladimir Plahotniuc a lipsit. El a trimis însă un mesaj audio, prin intermediul avocaților săi, care a fost ulterior publicat și pe Telegram.

„Vreau să reconfirm că, într-adevăr, am intenția fermă să revin acasă, în Republica Moldova. Inițial, până la reținerea mea în Grecia, eu, după cum se cunoștea deja în unele cercuri de la Chișinău, pregăteam înregistrarea unui amplu interviu video, în care să mă expun pe multe teme, după care urma să iau avionul spre Chișinău”, susține oligarhul, aflat în arest preventiv în Grecia.

El spune că voia să se prezinte „deschis în fața justiției moldovenești și să combat toate acuzațiile care mi-au fost înaintate”.

„Însă din cauza unor circumstanțe, revenirea mea a fost zădărnicită și eu, deocamdată, am rămas blocat la Atena. Acum, avocații mei depun toate eforturile ca să urgenteze extrădarea mea în Republica Moldova și după ședința instanței judecătorești din Atena de astăzi, 13 august, mingea este deja pe terenul autorităților de la Chișinău. Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește sincer extrădarea mea”, susține Plahotniuc.

În ce dosare este cercetat Plahotniuc

Plahotniuc a condus Partidul Democrat, care s-a aflat la guvernare în Republica Moldova în perioada 2016-2019, dar a participat și la guvernarea din 2009. Oligarhul figurează în numeroase proceduri penale în Republica Moldova în legătură cu infracţiuni legate de deturnarea de fonduri de stat şi transferul ilegal al acestora în afara Republicii Moldova.

Vladimir Plahotniuc – cândva foarte influent în politica şi afacerile din Republica Moldova – a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, atunci când democraţii au pierdut puterea, și a fost dat în urmărire.

Pe masa procurorilor moldoveni sunt mai multe dosare în care fostul politician este acuzat de escrocherie şi spălare de bani, de crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, îmbogăţire ilicită, exces de putere, corupere activă şi fals în acte publice.

El a fost acuzat în Republica Moldova în dosarul „frauda bancară”, adică scoaterea din băncile moldovenești a unui miliard de dolari în 2014, dar este si cercetat pentru presupusa mituire a fostului preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon cu o geantă cu bani în schimbul unor favoruri politice. Dodon este cercetat în prezent în cadrul unui dosar deschis pe acest fapt și respinge acuzațiile care i se aduc.

Vladimir Plahotniuc este în prezent pe lista persoanelor sancţionate de UE, Marea Britanie, SUA şi Canada. Locul unde s-ar afla Plahotniuc nu este confirmat oficial, însă se vehiculează că acesta s-ar afla în Turcia ori în Emiratele Arabe Unite.