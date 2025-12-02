VIDEO Primele imagini din sala de judecată cu Vladimir Plahotniuc, suspectat de cea mai mare devalizare din istoria Republicii Moldova. Oligarhul a reușit să se ascundă ani de zile

La două luni după extradare în Republica Moldova, oligarhul Vlad Plahotniuc a pentru prima oară în fața instanței marți, 2 decembrie. Până acum evita participarea la ședințe, spunând că examinează materialele dosarului. Acesta însă nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor.

Escortat de mascați în instanță, Plahotniuc a fost asaltat de jurnaliști cu întrebări, însă judecătorii i-au avertizat că „nu sunt la o conferință de presă sau la o emisiune televizată” și l-au scos de două ori din sala de judecată, potrivit Radio Europa Liberă Moldova.

Oligarhul nu a reușit să facă declarații de presă, iar după ce a fost introdus în sală pentru a treia oară, jurnaliștii au păstrat liniștea și au deconectat camerele de vederi când a început ședința, așa cum a cerut judecătorul Sergiu Stratan.

Grecia a anunțat în data de 19 septembrie că îl va extrăda pe Plahotniuc în Republica Moldova. El a fost adus la Chișinău pe 25 septembrie, la 6 ani după ce a fugit din țară.

De atunci, el a refuzat să fie adus în instanță din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, unde se află în arest. Plahotniuc nu s-a prezentat la niciuna din ședințele de judecată în care este examinat dosarul lui pe fond și nici la cele în care au fost examinate demersurile procurorilor cu privire la prelungirea arestului.

Inculpatul scria de fiecare dată cereri prin care informa judecătorii că are nevoie de timp ca să studieze materialele din dosarul său penal, care numără 97 de volume, și solicita ca ședința să aibă loc în absența lui.

Pe 1 decembrie, Plahotniuc a anunțat pe rețele, prin intermediul avocaților săi, că a reușit „în sfârșit” să-și citească dosarul și că va participa „în curând” la ședințe, pentru a le prezenta magistraților „propriile argumente și dovezi” care ar demonstra că acuzațiile ce i se aduc sunt „nefondate” și dosarul este „politic”.

Dosarele lui Vladimir Plahotniuc

Plahotniuc este principalul suspect în legătură cu dispariția în 2014 unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, sumă care echivala atunci cu 12% din PIB-ul țării.

Înainte de a fugi din Moldova în 2019, el era liderul Partidului Democrat, parte a coaliției de guvernare în perioada 2016-2019, și a ocupat funcția de vicepreședinte al parlamentului.

În timpul mandatului său, el a exercitat o mare influență asupra instituțiilor.

În 2023, UE a impus sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și a altor șase persoane pentru acțiuni care, potrivit UE, au destabilizat și subminat integritatea teritorială a Moldovei și a Ucrainei.

Potrivit poliției elene, Plahotniuc, în vârstă de 59 de ani, a locuit în 22 de țări din 2023. Acesta a fost arestat la aeroportul din Atena după ce s-a îmbarcat într-un avion cu destinația Dubai, în urma unei notificări Interpol care preciza că deținea 16 pașapoarte, inclusiv din România, Mexic și Rusia.

Rusia, care susține că dorește extrădarea lui Plahotniuc pentru a fi judecat pentru acuzații legate de droguri, neagă că ar fi intervenit în afacerile Moldovei.

În România, autoritățile au deschis o anchetă împotriva lui Plahotniuc, sub suspiciunea că mai multe documente românești deținute de acesta sunt falsificate.