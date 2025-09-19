Răsturnare de situație. Vladimir Plahotniuc va fi extrădat din Grecia în Republica Moldova / Extrădarea fusese anterior „suspendată”

Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi extrădat pe 25 septembrie în Republica Moldova, așa cum era stabilit inițial, scrie Ziarul de Gardă. Informația vine la o zi după ce procuratura din Republica Moldova anunța că procesul de extrădare fusese „suspendat” de către autoritățile din Grecia.

Autoritățile din Republica Moldova au fost informate joi, 18 septembrie, că Ministerul Justiției din Grecia și-a revocat decizia prin care suspendase procesul de extrădare al lui Vladimir Plahotniuc, scrie Ziarul de Gardă, citând surse guvernamentale. Astfel, fugarul va fi extrădat pe 25 septembrie, cu trei zile înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova.

Miercuri, 17 septembrie, autoritățile de la Chișinău anunțau că procesul de extrădare al lui Plahotniuc a fost suspendat de autoritățile elene, fără a oferi un motiv concret.

„Reafirmând angajamentul nostru de a informa societatea în mod transparent despre toate aspectele relevante legate de această procedură, comunicăm că, potrivit notificării recepționate astăzi prin canalele Interpol, în urma deciziei Ministerului Justiției al Republicii Elene din data de 17.09.2025, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, fără a se indica motivele”, conform unui comunicat al Procuraturii Generale din Republica Moldova de miercuri.

Vladimir Plahotniuc urmează să fie extrădat în Republica Moldova în urma unei decizii a Curții de Apel de la Atena, oraș în care oligarhul este în arest preventiv.

În ce dosare este cercetat Plahotniuc

Plahotniuc a condus Partidul Democrat, care s-a aflat la guvernare în Republica Moldova în perioada 2016-2019, dar a participat și la guvernarea din 2009. Oligarhul figurează în numeroase proceduri penale în Republica Moldova în legătură cu infracţiuni legate de deturnarea de fonduri de stat şi transferul ilegal al acestora în afara Republicii Moldova.

Vladimir Plahotniuc – cândva foarte influent în politica şi afacerile din Republica Moldova – a părăsit Republica Moldova în iunie 2019, atunci când democraţii au pierdut puterea, și a fost dat în urmărire.

Pe masa procurorilor moldoveni sunt mai multe dosare în care fostul politician este acuzat de escrocherie şi spălare de bani, de crearea şi conducerea unei organizaţii criminale, îmbogăţire ilicită, exces de putere, corupere activă şi fals în acte publice.

El a fost acuzat în Republica Moldova în dosarul „frauda bancară”, adică scoaterea din băncile moldovenești a unui miliard de dolari în 2014, dar este si cercetat pentru presupusa mituire a fostului preşedinte al Republicii Moldova Igor Dodon cu o geantă cu bani în schimbul unor favoruri politice. Dodon este cercetat în prezent în cadrul unui dosar deschis pe acest fapt și respinge acuzațiile care i se aduc.

Vladimir Plahotniuc este în prezent pe lista persoanelor sancţionate de UE, Marea Britanie, SUA şi Canada. Locul unde s-ar afla Plahotniuc nu este confirmat oficial, însă se vehiculează că acesta s-ar afla în Turcia ori în Emiratele Arabe Unite.