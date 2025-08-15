Vladimir Putin a decis să facă o oprire pe drumul spre Alaska. Peskov: „Nu ratează niciodată ocazia”

Pe drumul spre Alaska, Vladimir Putin se oprește să depun un omagiu la un monument dedicat cooperării americano-ruse. Foto: Facebook / Ambasada Rusiei în SUA

Președintele rus Vladimir Putin s-a oprit vineri în regiunea Magadan din Extremul Orient înaintea întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump în Alaska, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile de presă ale Moscovei.

În timpul călătoriei, Putin este așteptat să viziteze mai multe locuri, printre care o fabrică de prelucrare a peștelui, un centru cultural și un complex sportiv, și să se întâlnească cu guvernatorul Magadanului, Serghei Nosov, potrivit Interfax.

„Desigur, având în vedere geografia țării noastre, președintele nu ratează niciodată ocazia de a aborda problemele regionale. Apoi se va îndrepta spre Alaska pentru a începe lucrările privind relațiile ruso-americane”, a declarat presei Peskov.

Oprire la un monument simbolic pentru cooperarea americano-rusă

În programul lui Vladimir Putin este și o depunere de flori la monumentul eroilor din Alsib, scrie TASS.

Moumentul este dedicat faptelor de vitejie ale piloților din Prima Divizie Aeriană Steagul Roșu și amintește de episodul eroic al Marelui Război Patriotic. Monumentul perpetuează istoria cooperării dintre URSS și SUA, reprezentând momentul strângerii de mână dintre piloții sovietici și americani pe fundalul unei aripi de avion montate vertical, notează agenția de presă rusă.

Alegerea locației sale are o importanță deosebită: vechiul aeroport Magadan a jucat un rol cheie în furnizarea resurselor materiale pentru ruta aeriană Alaska – Siberia. Ruta a funcționat între 1942 și 1945 între Fairbanks în Alaska și Krasnoyarsk și trecea prin aerodromurile și pistele din regiunea Magadan, în capitala sa și în satele Seimchan și Berelekh. Ruta aeriană era utilizată pentru transportul avioanelor americane furnizate URSS în cadrul programului Lend-Lease, mai scrie TASS.