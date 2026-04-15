Vladimir Putin a făcut scandal pe tema economiei Rusiei: „Sper să aud rapoarte detaliate”

Președintele Vladimir Putin i-a mustrat miercuri pe principalii săi oficiali guvernamentali și le-a cerut să elaboreze noi măsuri pentru stimularea creșterii economice, după ce PIB-ul țării s-a contractat cu 1,8% în primele două luni ale anului, transmite Reuters.

Creșterea economică a Rusiei a încetinit până la aproximativ 1% în 2025, de la 4,9% în 2024, din cauza politicii monetare restrictive a băncii centrale și a sancțiunilor occidentale care vizează veniturile țării din vânzările de petrol.

După ce prețurile petrolului au crescut brusc în martie, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a revizuit în creștere prognoza pentru avansul Produsului Intern Brut (PIB) al Rusiei în 2026, la 1,1%, de la 0,8% anterior.

Guvernul estimează o creștere de 1,3% în acest an, dar a avertizat că ar putea revizui această cifră în jos mai târziu în cursul lunii aprilie, din cauza performanței economice slabe de la începutul anului.

Ce le-a cerut Putin oficialilor ruși responsabili de economie

Putin le-a spus principalilor oficiali economici, inclusiv consilierului său Maxim Oreșkin, guvernatoarei băncii centrale Elvira Nabiullina și ministrului de finanțe Anton Siluanov, că nu este suficient să explice contracția doar prin „factori calendaristici”.

„Sper să aud astăzi rapoarte detaliate privind starea actuală a economiei și motivele pentru care indicatorii macroeconomici continuă să fie sub așteptări”, a declarat Putin, subliniind că aceștia sunt sub nivelul prognozat chiar de oficialii de la Moscova.

Putin le-a spus oficialilor că se așteaptă la propuneri pentru „măsuri suplimentare menite să relanseze creșterea”, care să stimuleze inițiativele de afaceri și să redirecționeze forța de muncă calificată către sectoare cu potențial mai ridicat de creștere.

Liderul de la Kremlin a mai spus că guvernul a pregătit și un set de măsuri pentru a reduce dependența bugetului de stat de veniturile provenite din piețele globale volatile ale materiilor prime, dar nu a oferit detalii.