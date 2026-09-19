Vladimir Putin îl felicită pe câștigătorul alegerilor din regiunea separatistă Osetia de Sud, un apropiat al Moscovei

Marat Kambolov, fost oficial al guvernului federal rus, a fost felicitat de Vladimir Putin după victoria de la alegerile prezidențiale din Osetia de Sud, o regiune separatistă a Georgiei susținută de Rusia, potrivit Reuters.

Presa rusă de stat a relatat că Marat Kambolov a obținut 85% din voturi la alegerile de vineri, în timp ce contracandidații săi au obținut scoruri de o singură cifră. Prezența la vot a fost de 73%.

Kambolov este originar din Osetia de Nord, o republică a Federației Ruse, situată de cealaltă parte a Munților Caucaz față de Osetia de Sud.

El nu are legături anterioare cu Osetia de Sud, care s-a desprins de Georgia în perioada destrămării Uniunii Sovietice, la începutul anilor 1990. Un scurt război între Rusia și Georgia, în 2008, a alungat forțele georgiene din anumite părți ale teritoriului pe care acestea le controlau.

Moscova a salutat victoria lui Kambolov, pe care a descris-o drept un semnal al dorinței Osetiei de Sud de a avea legături mai strânse cu Rusia.

„Rezultatele demonstrează dorința larg răspândită a societății din Osedia de Sud pentru stabilitate politică internă, progres și dezvoltarea cuprinzătoare a relațiilor cu Federația Rusă”, a declarat Ministerul de Externe de la Moscova.

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis felicitări lui Kambolov, sâmbătă, într-o telegramă publicată pe site-ul Kremlinului.

Tratatul semnat în mai

Osetia de Sud și Rusia au semnat în luna mai un tratat de aprofundare a cooperării în domeniile apărării, politicii externe și securității, care prevede planuri pentru integrarea rețelelor energetice și a rețelelor de transport.

Georgia a condamnat tratatul, calificându-l drept o încercare a Rusiei de a-și consolida „anexarea de facto” a Osetiei de Sud și a Abhaziei, o altă regiune separatistă georgiană susținută de Rusia.

Autoritățile de la Tbilisi au criticat și decizia Rusiei de a deschide secții de votare în ambele teritorii pentru alegerile parlamentare ruse din acest weekend.

Kambolov a lucrat în guvernul rus

Marat Kambolov, în vârstă de 61 de ani, a ocupat în trecut funcții de rang înalt în instituții ale guvernului federal rus, inclusiv în Ministerul Educației.

El a fost numit prim-ministru al Osetiei de Sud în iunie, după ce Alan Gagloyev a demisionat din funcția de președinte ca să devină consilier al președintelui rus Vladimir Putin.

Într-un discurs susținut după victorie în capitala Osetiei de Sud, Țhinvali, Kambolov s-a angajat să îmbunătățească nivelul de trai din regiune.

„Ne așteaptă foarte mult de lucru. Doar împreună ne putem schimba republica, Țhinvaliul nostru!”, a spus el.

Osetia de Sud, cu o populație de aproximativ 50.000 de locuitori, depinde într-o mare măsură de Rusia pentru importurile de alimente, echipamente și energie, având o industrie proprie foarte redusă.

Moscova finanțează salariile din sectorul public, pensiile și principalele proiecte de infrastructură și operează o bază militară pe teritoriul regiunii.