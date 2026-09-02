Vladimir Putin, mesaj amenințător după luni de speculații privind războiul cu Ucraina: „Inamicul se va prăbuși”. Ce spune despre negocierile de pace

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că țara sa câștigă războiul din Ucraina și a prezentat conducerea ucraineană drept „teroriști” cu care Moscova nu poate negocia, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.

În cele mai detaliate comentarii ale sale despre război din ultimele săptămâni, Putin a recunoscut că atacurile ucrainene în interiorul Rusiei au provocat pagube reale și a spus că dronele reprezintă o provocare deosebită.

Vorbind la o conferință de presă după un summit din Kârgâzstan, Putin subliniat că nu este posibil să se negocieze cu „teroriștii”.

Putin a recunoscut în mod specific că atacurile cu drone ucrainene au provocat daune rafinăriilor de petrol rusești, deși fără a se referi la penuria generalizată de combustibil care a rezultat în urma acestor atacuri.

Dar el a spus că nivelul de protecție s-a „îmbunătățit” și „mai avem doar 10% din rafinăriile noastre de reparat”.

Putin susține că „inamicul se va prăbuși”

Liderul de la Kremlin a susținut de asemenea că Rusia avansează pe câmpul de luptă. „Nu am nicio îndoială că inamicul se va prăbuși”, le-a spus el reporterilor, refuzând să precizeze când se va întâmpla acest lucru.

Zvonurile conform cărora Rusia ar fi forțată să ordone o nouă mobilizare militară sunt „o absurditate totală”, a spus el.

Sondajele de opinie sugerează o oboseală tot mai mare în Rusia în ceea ce privește războiul, iar voci influente avertizează cu privire la presiunea pusă de acesta asupra economiei sale.

Însă Putin a adoptat un ton încrezător și agresiv în timp ce a prezentat o versiune detaliată a evoluțiilor de pe linia frontului, spunând că avansurile rusești se accelerează.

El a pretins că trupele rusești au capturat 270 km pătrați din regiunea Donețk din estul Ucrainei în august și că două grupuri mari de trupe ucrainene – unul format din 4.500 până la 4.800 de oameni, celălalt de până la 2.000 – au fost înconjurate. Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste afirmații.

Liderul de la Kremlin a susținut de asemenea că forțele rusești continuă să avanseze spre orașele Sloviansk și Kramatorsk și a adăugat că Moscova se pregătește să lanseze atacuri masive împotriva infrastructurii energetice din Ucraina.

Putin a declarat că avertismentul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski către companiile aeriene, conform căruia dronele ucrainene ar închide efectiv spațiul aerian rusesc, sună a „terorism de stat” și că Moscova va găsi o modalitate de a răspunde dacă se va întâmpla acest lucru.

Vladimir Putin afirmă că negocierile cu Ucraina se vor purta prin intermediul SUA

După patru ani și jumătate de război, Rusia controlează aproximativ o cincime din Ucraina. Negocierile de pace mediate de Washington au fost întrerupte în februarie, după ce Statele Unite și Israelul au intrat în război cu Iranul.

Putin a mai spus în Kârgâzstan că Moscova este deschisă discuțiilor care vizează încheierea, mai degrabă decât înghețarea, războiului și și-a reafirmat disponibilitatea de a discuta cu trimișii președintelui american Donald Trump.

„Dacă cineva aduce sau poate aduce o contribuție tangibilă la acest proces, suntem cu toții de acord”, a spus Putin.

„Singurul lucru pe care am dori să-l evităm este ca procesul să se învârtă în mod inutil. Cu toate acestea, dacă cineva este capabil să aducă ceva pozitiv acestor negocieri – care, așa cum înțelegem noi, sunt în prezent oarecum înghețate – atunci, în general, nu ne opunem”, a adăugat el.