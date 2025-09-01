Vladimir Putin propune Chinei și altor 8 țări să vândă datorii alături de Rusia

Vladimir Putin, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, organizat în septembrie 2025 în orașul Tianjin din China, FOTO: Sergei Bobylev / AP / Profimedia Images

Președintele rus Vladimir Putin a propus luni ca membrii Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (SCO), formată din 10 națiuni, să vândă obligațiuni comune, un pas care ar marca o aprofundare semnificativă a cooperării lor economice, transmite agenția Reuters.

La un summit al grupului desfășurat în China, Putin a avansat și ideea unui sistem comun de plăți pentru decontările comerciale.

SCO, înființată în 2001, este succesoarea grupării „Shanghai Five”, formată în 1996 de China, Rusia, Kazahstan, Kârgâzstan și Tadjikistan. În prezent, include de asemenea India, Pakistan, Iran, Belarus și Uzbekistan.

„Susținem emiterea de obligațiuni comune ale statelor membre”, le-a spus Putin șefilor de stat ai SCO, în orașul-port Tianjin, din nordul Chinei.

El a mai declarat că sprijină „crearea unei infrastructuri proprii de plăți, decontări și depozitare” și „formarea unei bănci pentru proiecte comune de investiții”.

„Toate acestea vor spori eficiența schimburilor noastre economice și le vor proteja de fluctuațiile mediului extern”, a afirmat Putin.

Rusia a făcut presiuni pentru mecanisme de decontare care să evite dolarul american și euro, după ce sancțiunile occidentale asupra sistemelor de plăți și băncilor chineze au perturbat comerțul rus în urma declanșării invaziei în Ucraina în februarie 2022.

Putin a mai spus că economiile țărilor din SCO au crescut în medie cu 5% în 2024.

PIB-ul Rusiei a crescut cu doar 1,1% în al doilea trimestru al acestui an, încetinind față de 1,4% în primul trimestru și coborând brusc de la 4% în urmă cu un an. Veniturile din petrol și gaze – o sursă crucială de finanțare a războiului pentru Kremlin – au scăzut pe fondul prețurilor reduse la țiței.