Putin, întâlnire de taină în „orașul bombei atomice sovietice”. Ce se știe despre „Cernobîlul zburător”, o rachetă anunțată de liderul rus încă din 2018

În această fotografie distribuită de agenția de stat rusă Sputnik, președintele Rusiei, Vladimir Putin, depune flori la monumentul fizicianului Yulii Khariton, primul director științific al Centrul Federal Nuclear Rus, lângă Casa Oamenilor de Știință din Sarov, pe 22 august 2025. Sursă foto: Gavriil Grigorov / AFP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a făcut vineri o vizită discretă la Sarov, centrul industriei nucleare ruse și locul unde a fost creată prima bombă atomică sovietică. Acolo a avut loc o ședință secretă, care nu a apărut pe agenda oficială a Kremlinului, a relatat jurnalistul Andrei Kolesnikov de la Kommersant, aflat în delegația prezidențială, scrie The Moscow Times.

Potrivit relatărilor de pe canalele rusești de Telegram din zonă, întâlnirea a vizat discuții despre racheta cu propulsie nucleară „Burevestnik”, un proiect anunțat de liderul de la Kremlin încă din 2018. În principal, a fost discutată posibilitatea de a introduce arma în arsenalul armatei ruse în 2025.

Avertismente

Ședința a avut loc la doar câteva zile după ce, pe insula arctică Novaia Zemlea, erau programate teste ale rachetei. Experți occidentali în arme nucleare, precum Decker Eveleth (CNA) și Hans Kristensen (Nuclear Information Project), au avertizat anterior, pe baza imaginilor din satelit, că un nou test este iminent. Informația a fost confirmată și de Reuters, care a citat și o sursă dintr-un serviciu occidental de informații.

Cel mai puternic dispozitiv nuclear care a explodat vreodată, „Bomba țarului”, a fost detonat în 1961, în Arctica, potrivit BBC. Aceasta a fost de aproximativ 3.000 de ori mai puternică decât bomba atomică de la Hiroshima. Sarov, un oraș închis dedicat cercetării nucleare, situat la 465 km est de capitala Rusiei, este considerat locul unde a fost făcută bomba, o replică fiind expusă în muzeul localității.

Potrivit surselor citate de Reuters, Rusia părea că se pregătească să testeze noua sa rachetă de croazieră cu propulsie nucleară și încărcătură nucleară chiar înainte de summitul din Alaska dintre Vladimir Putin și Donald Trump.

Reuters a găsit o serie de anunțuri pe site-ul Serviciului NOTAM al Administrației Federale a Aviației din SUA, emise de Rusia, care indică o posibilă fereastră de lansare între 9 și 22 august. Avertismentele cereau piloților să evite zona.

„O locație privilegiată pentru testele cu rachete rusești”

Armata norvegiană a transmis pentru Reuters, printr-un e-mail, că Marea Barents este „o locație privilegiată pentru testele cu rachete rusești” și că are indicii din anunțuri și avertismente maritime privind „pregătiri pentru activități de testare”. Dar a precizat că „nu va confirma niciun fel de informații cu privire la tipul de muniții care urmează să fie testate”.

Deocamdată nu este clar dacă lansarea a avut loc și cu ce rezultat. „E posibil ca racheta să fi fost testată, e posibil să fi eșuat sau pur și simplu să fi renunțat”, a comentat Jeffrey Lewis, cercetător la Middlebury Institute of International Studies din California, care monitorizează proiectul. Expertul observa pe 19 august că mișcările pentru presupusul test se încheiaseră în zona Novaia Zemlea, un arhipelag ce separă Marea Barents de Marea Kara.

Putin a declarat, chiar înainte de alegerile prezidențiale din 2018, că arma, denumită SSC-X-9 Skyfall de către NATO – este „invincibilă”, subliniid că proiectilul poate lovi aproape orice punct al globului și poate evita scutul antirachetă construit de SUA, conform Reuters.

Concepută ca o rachetă cu rază de acțiune nelimitată, „Burevestnik” a avut cel puțin 13 încercări de lansare, conform serviciilor secrete occidentale. Doar două au avut un succes parțial, iar una s-a încheiat cu o tragedie: în 2019, o rachetă s-a prăbușit în Marea Barents, iar în timpul operațiunii de recuperare a explodat, ucigând șapte oameni, inclusiv cercetători din Sarov. Incidentul a produs un nor radioactiv detectat atât în Severodvinsk, cât și în țările scandinave.

Un alt test se presupune că a avut loc în octombrie 2023, pe care Putin l-a declarat „reușit”, afirmând că dezvoltarea rachetei este „aproape finalizată”.

Criticii occidentali o numesc „Cernobîl zburător”. În 2020, trimisul special al SUA pentru controlul armamentului, Marshall Billingslea, a avertizat că proiectul este extrem de periculos: racheta nu doar că ar transporta o ogivă nucleară, ci și combustibil nuclear la bord, riscând să lase în urmă un nor radioactiv pe timpul zborului, iar orice prăbușire ar putea contamina vaste teritorii.