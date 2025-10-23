Putin amenință Occidentul cu un răspuns „copleșitor” al Rusiei: „Să se gândească la asta”

Crucișătorul cu rachete ghidate USS Monterey (CG 61) lansează o rachetă Tomahawk asupra Siriei, ca parte a unui atac al Aliaților, pe 13 aprilie 2018. Imagine ilustrativă. FOTO: U.S. NAVY / Getty images / Profimedia

Răspunsul Rusiei la orice fel de potențial atac cu rachete Tomahawk efectuat pe teritoriul său ar fi unul „serios, dacă nu chiar copleșitor”, a declarat joi seară președintele rus Vladimir, potrivit CNN și Reuters.

Deși Statele Unite nu au fost până acum de acord să permită Ucrainei utilizarea acestor rachete cu rază lungă de acțiune, faptul că Kievul încearcă să obțină permisiunea de a le folosi este „o încercare de escaladare”, a declarat Putin, în fața reporterilor.

Întrebat despre articolul publicat de The Wall Street Journal (WSJ) potrivit căruia administrația Trump a ridicat restricția-cheie privind utilizarea de către Ucraina a unor rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de aliații occidentali, precum și despre remarca lui Zelenski referitoare la rachetele interne cu o rază de acțiune de 3.000 km (1.900 mile), Putin a spus: „Aceasta este o încercare de escaladare”.

„Dar dacă astfel de arme sunt folosite pentru a lovi teritoriul rus, răspunsul va fi foarte serios, dacă nu chiar copleșitor”, a spus el.

„Să se gândească la asta”, a avertizat liderul de la Kremlin.

Declarațiile lui Putin au venit după ce Statele Unite au impus miercuri seară sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil și a zeci de subsidiare ale acestora, din cauza „lipsei unui angajament serios din partea Rusiei față de un proces de pace care să pună capăt războiului din Ucraina”.

Noile sancțiuni au fost anunțate la o zi după ce planurile pentru summitul între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin au eșuat. Trump a declarat reporterilor de la Casa Albă că are o „relație foarte bună” cu omologul său rus, dar a simțit că trebuie să anuleze întâlnirea planificată să aibă loc la Budapesta deoarece „nu mi s-a părut potrivită”.

Miercuri, Donald Trump afirmase că știrea potrivit căreia Statele Unite au aprobat utilizarea de către Ucraina a rachetelor cu rază lungă de acțiune pentru atacuri efectuate în adâncimea teritoriului Rusiei este falsă, adăugând că SUA „nu au nimic de-a face cu aceste rachete”. WSJ a scris, mai devreme în cursul zilei, citând un oficial din cadrul administrației de la Washington, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, că administrația Trump a ridicat restricția privind utilizarea de către Ucraina a unor astfel de rachete, furnizate de aliații occidentali.

Apelul lui Zelenski către aliații europeni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat în repetate rânduri rachete Tomahawk din partea Statelor Unite. Trump nu a exclus furnizarea unor astfel de rachete cu rază lungă de acțiune către Kiev în timpul discuțiilor purtate la Washington cu Zelenski săptămâna trecută, dar până inclusiv miercuri a părut rezervat în privința acestei perspective.

Joi, Zelenski i-a îndemnat pe aliații europeni să furnizeze Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune.

Președintele ucrainean, care s-a adresat liderilor Uniunii Europene la summitul de la Bruxelles, i-a îndemnat, de asemenea, să convină cât mai curând posibil asupra unui plan de utilizare a activelor rusești înghețate și a declarat că Ucraina va utiliza o „parte semnificativă” din fondurile puse la dispoziție pentru a cumpăra arme fabricate în Europa.

„Când vorbim despre arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina, ne referim la faptul că regimul Putin ar trebui să simtă consecințele reale ale acestui război. Vă îndemn să sprijiniți orice ajută Ucraina să obțină astfel de capacități, deoarece acest lucru face cu adevărat diferența pentru Rusia”, a spus el.

„Uitați-vă doar cât de nervos a devenit (președintele rus Vladimir) Putin când s-a adus în discuție acest subiect. El înțelege că armele cu rază lungă de acțiune pot schimba cu adevărat cursul războiului”, a adăugat liderul de la Kiev.

„Aceste arme cu rază lungă de acțiune nu se află doar în SUA – unele țări europene le dețin, inclusiv rachete Tomahawk. Deja purtăm discuții cu țările care ne pot ajuta”, a mai spus joi Zelenski. Președintele ucrainean le-a solicitat de asemenea țărilor europene și trimiterea unor sisteme de apărare antiaeriană Patriot, tot de producție americană, suplimentare.

Liderii UE au joi o reuniune la Bruxelles în cadrul căreia discută planul de utilizare a activelor rusești înghețate ca bază pentru un „împrumut de reparații” în valoare de 140 de miliarde de euro (163 de miliarde de dolari) acordat Ucrainei. Moscova a contestat în repetate rânduri legalitatea acestei idei.