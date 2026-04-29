Reacția lui Putin, după seria de 3 atacuri consecutive care au scos din joc rafinăria de la Marea Neagră. „Tot mai frecvente”

Rafinăria din orașul Tuapse, Rusia, care a luat foc în urma unui atac ucrainean cu drone, pe 28 aprilie 2026. FOTO: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Un atac ucrainean cu drone a provocat marți un incendiu de proporții la o rafinărie de petrol din orașul Tuapse, au anunțat oficialii ruși, fapt pe care președintele Vladimir Putin l-a descris ca fiind o dovadă a intensificării atacurilor ucrainene asupra țintelor civile, scrie Reuters.

Acesta a fost al treilea atac asupra portului Tuapse, de pe malul Mării Neagre, în mai puțin de două săptămâni.

Armata ucraineană a confirmat că a efectuat bombardamentul, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie intensificată de lovituri menite să perturbe industria petrolieră a Rusiei și să reducă veniturile care ajută Moscova să-și finanțeze războiul purtat în Ucraina.

În declarațiile sale difuzate la televiziunea rusă, Putin a spus: „Atacurile cu drone împotriva infrastructurii civile devin din ce în ce mai frecvente”.

„Cel mai recent exemplu îl constituie atacurile asupra facilităților energetice din Tuapse, care ar putea avea consecințe grave asupra mediului”, a adăugat liderul de la Kremlin.

Conform lui Putin, guvernatorul regional a raportat că nu există amenințări majore. „Se pare că nu există pericole grave, iar oamenii reușesc să facă față provocărilor cu care se confruntă pe teren”, a precizat președintele rus.

Mai devreme, Putin îi ordonase ministrului pentru Situații de Urgență, Alexander Kurenkov, să se deplaseze la Tuapse ca să supravegheze eforturile de stingere a incendiului și să gestioneze consecințele incidentului.

Regional authorities have declared a state of emergency in Tuapse.

Kremlinul a acuzat Ucraina că agravează criza mondială a țițeiului prin atacarea facilităților de stocare care conțin petrol destinat exportului.

Ministerul ucrainean de Externe nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta acuzațiile Moscovei. În trecut, președintele Volodimir Zelenski a afirmat că exporturile rusești nu sunt suficient de importante ca să influențeze prețurile pe piața mondială.

Imaginile publicate în mediul online suprind norul negru de fum dens ridicându-se din direcția rafinăriei din Tuapse. Autoritatea de protecție a consumatorilor din Rusia a recomandat populației să rămână în case și să țină ferestrele închise.

În urma unui atac anterior, din 20 aprilie, a căzut o ploaie „neagră”, de petrol, asupra orașului portuar de la Marea Neagră, care este și o populară stațiune balneară, lăsând în urmă reziduuri uleioase.

Rafinăria și-a oprit producția pe 16 aprilie din cauza avariilor provocate de drone asupra portului, care au făcut imposibilă expedierea producției, au declarat surse din industrie pentru agenția internațională de presă. Cel puțin trei persoane au fost ucise în urma atacurilor, conform oficialilor, iar unul dintre acestea a dus la o scurgere de petrol în mare.

Șeful districtului Tuapse, Serghei Boiko, a ordonat marți locuitorilor din apropierea rafinăriei să se evacueze și să se refugieze într-o școală.

Furie după atac, exprimată de unii localnici

Pe rețelele de socializare, unii locuitori din Tuapse au cerut o explicație cu privire la motivul pentru care apărarea antiaeriană nu a fost întărită pentru a preveni acest al treilea atac consecutiv. Alții s-au plâns că Moscova este indiferentă față de situația lor dificilă.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că autoritățile „lucrează intens” pentru a combate atacurile cu drone ucrainene.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra țintelor energetice rusești începând din martie, în contextul în care negocierile de pace mediate de SUA au intrat într-o pauză, iar Washingtonul se concentrează în prezent, în principal, pe războiul cu Iranul.

Rafinăria din Tuapse are o capacitate de producție anuală de aproximativ 12 milioane de tone metrice, sau 240.000 de barili pe zi, producând nafta, motorină și păcură.