Moment neașteptat la Vocea României. „Asta da surpriză!”

Apariție-surpriză la Vocea României 2026. La audițiile pe nevăzute din ediția de vineri seară, o cunoscută vedetă de televiziune a urcat pe scena show-ului muzical în postura de concurent.

În ediția de vineri, 23 octombrie 2026, a emisiunii de talente Vocea României de la Pro Tv, au continuat audițiile pe nevăzute, respectiv faza compețiției muzicale în care antrenorii își definitivează echipele.

Pe lângă concurenții care au urcat pe scenă s-a numărat și unul surpriză, nimeni altul decât prezentatorul de televiziune Cabral, care a reușit surprindă juriul cu vocea lui. A ales să cânte o celebră piesă a trupei Holograf, „Ochii tăi”.

Dintre jurați, Theo Rose a fost prima care l-a recunoscut, și a apăsat butonul. „E Cabral! Asta da surpriză!”, a exclamat ea.

La final, Cabral a dezvăluit și motivul apariției sale pe scena emisiunii. El a anunțat revenirea la tv a unui serial de succes, în care este protagonist.

„Eu am venit să vă spun că în curând la Pro Tv vin „Băieți buni”, după 20 de ani… De asta v-am deranjat, că altfel nu veneam pe capul vostru”, a spus Cabral.

„S-au simțit emoțiile din glasul lui, dovadă că și după peste 20 de ani de televiziune vii aici, la Vocea României, și tot te copleșesc emoțiile. Mă bucur foarte tare că se întorc Băieți buni!”, a comentat apoi Smiley.

Vocea României se află la al 14-lea sezon, care a debutat pe 4 septembrie 2026 și este difuzat în fiecare seară de vineri, de la ora 20:30, pe Pro TV și Voyo.

Și în acest sezon, juriul este format din Smiley, Tudor Chirilă, Irina Rimes și echipa formată din Horia Brenciu & Theo Rose.