Volodimir Zelenski a discutat din nou cu emisarii lui Trump despre planul de pace convenit cu Washingtonul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, joi, că a discutat la telefon cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, după ce a dezvăluit detalii ale noului plan american prin care se intenționează încheierea războiului din Ucraina, scrie AFP.

„Am discutat anumite detalii importante ale lucrărilor în curs. Existe idei bune care pot contribui la un rezultat comun și la o pace durabilă”, a scris Zelenski pe Facebook.

Președintele a afirmat că a avut „o conversație foarte bună” cu emisarii americani și le-a mulțumit pentru „abordarea lor constructivă, munca intensă și cuvintele amabile”.

„Sper că înțelegerile la care am ajuns astăzi cu ocazia Crăciunului și ideile pe care le-am discutat se vor dovedi utile”, a continuat Zelenski.

Planul prezentat de Zelenski

Proiectul de acord pentru pacea în Ucraina, obținut în urma tratativelor îndelungate dintre Washington și Kiev, conține o concesie majoră acceptată de Kiev, scriu Kyiv Independent și Kyiv Post. Propunerile vor ajunge acum la Moscova – în ultimele zile, Kremlinul a sugerat că negocierile de pace nu au progresat și că unele propuneri nu sunt pe placul Moscovei.

În plus, a fost elaborat un proiect de garanție de securitate tripartită între Ucraina, SUA și Europa, precum și un acord bilateral de garanție de securitate între Ucraina și SUA.

Un alt document între Kiev și Washington se concentrează pe cooperarea economică și a fost descris ca „foaia de parcurs pentru prosperitatea Ucrainei”, scrie Kyiv Independent.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este gata să-și retragă trupele din zonele din estul regiunii Donețk care se află încă sub controlul Kievului și să transforme aceste teritorii într-o zonă demilitarizată, ca parte a unui posibil acord de pace cu Moscova.

Este cea mai importantă concesie în ceea ce privește disputele teritoriale, care au blocat în repetate rânduri negocierile de pace.

Dar propunerea a expus și problemele semnificative care rămân între Ucraina și Rusia. Oferta lui Zelenski privind o zonă demilitarizată a venit cu o condiție: Rusia ar trebui să-și retragă forțele dintr-o zonă echivalentă din Donețk. Până în prezent, Kremlinul nu a dat niciun semn că ar fi dispus să accepte altceva decât controlul deplin asupra regiunii.

Concret, Ucraina și SUA nu au finalizat două aspecte majore din planul revizuit, punctele 12 și 14 – controlul asupra centralei nucleare din Zaporojie, ocupată de Rusia, și controlul asupra regiunii Donbas, devastată de război din 2014.

Acordul nu menționează nici aspirațiile Ucrainei de a adera la NATO – Zelenski a dat de înțeles recent că Kievul e gata să renunțe la intenția de a adera, în schimbul unor garanții de securitate puternice.

Reacția Rusiei

Rusia va cere modificări esențiale la cel mai recent plan de pace al Ucrainei și SUA pentru a pune capăt războiului. Moscova vrea restricții suplimentare asupra capacităților militare ale Kievului, potrivit unei persoane apropiate de Kremlin citate de publicația Bloomberg.

Moscova, care consideră planul în 20 de puncte, elaborat de Ucraina și SUA, drept un punct de plecare pentru negocieri ulterioare, a anunțat, miercuri, că pregătește un răspuns la propunerile de pace.

Moscova consideră că planul nu include prevederi importante pentru Rusia și nu răspunde la multe întrebări, a spus persoana respectivă, care a cerut să nu fie identificată din cauza caracterului sensibil al subiectului.

Deși Rusia privește documentul actual ca pe un plan destul de tipic al Ucrainei, îl va analiza „la rece”, a mai spus persoana citată.

Vladimir Putin nu a comentat încă asupra celor mai recente propuneri pentru încheierea războiului, propuneri care au fost elaborate în urma unor săptămâni de negocieri la care au participat oficiali americani, ucraineni și ruși.