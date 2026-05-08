Volodimir Zelenski a mers pe front să-i felicite pe soldații care au eliberat mai multe localități ocupate anterior de ruși

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri unităţi ucrainene care luptă pe frontul din sectorul Oleksandrivka (sud-est), de unde a denunţat faptul că forţele ruse continuă să atace poziţiile ucrainenilor în pofida armistiţiului declarat de Kremlin cu ocazia zilei victoriei asupra Germaniei naziste pe 8 şi 9 mai, relatează EFE şi RBC.ua, citate de Agerpres.

„În pofida armistiţiului anunţat, inamicul nu a redus intensitatea atacurilor sale”, a scris Zelenski pe conturile sale de socializare, după ce a fost informat de către militari cu privire la situaţia de pe teren, chiar în prima zi a armistiţiului de 48 de ore declarat de Kremlin începând de la miezul nopţii trecute.

Zelenski a discutat, de asemenea, cu militari din unităţile pe care le-a vizitat despre situaţia combatanţilor străini care luptă în rândurile lor, despre utilizarea vehiculelor terestre fără pilot pentru protejarea soldaţilor pe front, precum şi despre livrările de vehicule blindate şi de muniţie pentru artilerie.

Preşedintele ucrainean a decorat, de asemenea, militari din Brigăzile mecanizate autonome nr. 31 şi nr. 67, două dintre unităţile pe care le-a vizitat în cadrul acestei deplasări pe front.

În ultimele săptămâni, potrivit RBC.ua, forţele ucrainene au întreprins acţiuni contraofensive reuşite în acest sector al frontului şi au preluat controlul asupra a 12 aşezări, ocupate anterior de ruşi.