Zelenski le dă ucrainenilor o veste proastă legată de SUA și spune către cine se reorientează acum Kievul

Președintele Donald Trump găzduiește o reuniune multilaterală cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu liderii europeni, pe 18 august 2025, în Sala de Est a Casei Albe, la Washington, DC, SUA. FOTO: Daniel Torok/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kievul a înregistrat progrese reduse în negocierile cu Statele Unite privind extinderea producției de sisteme de apărare antirachetă și colaborează în prezent cu Europa pentru a rezolva această problemă, a anunțat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

„Din păcate, de mult timp nu s-au înregistrat progrese în relația cu America în ceea ce privește extinderea producției de rachete antibalistice”, a spus Zelenski, în discursul său video adresat luni seară națiunii.

„Încercăm să accelerăm acest proces în Europa, producția propriilor noastre sisteme antibalistice pe continent în cantități suficiente”, a adăugat liderul de la Kiev.

Zelenski a mai afirmat că Ucraina continuă discuțiile cu Statele Unite privind modul în care acestea pot ajuta Ucraina și că rolul de lider al SUA este vital.

El i-a mulțumit președintelui francez Emmanuel Macron pentru rolul acestuia în dezvoltarea sistemelor și a spus că Europa a jucat un rol esențial în acordarea de ajutor financiar Ucrainei pentru achiziționarea de arme.

„Europa ne ajută financiar. Dar este nevoie și de rolul de lider al Statelor Unite. Astăzi este foarte, foarte important să spunem acest lucru”, a precizat președintele ucrainean.

Ucraina este recunoscătoare pentru expertiza furnizată de Statele Unite, a spus el, adăugând că este „foarte important să fie obținute rezultate. Același lucru este valabil și pentru diplomație. Așteptăm noi măsuri diplomatice din partea reprezentanților președintelui Statelor Unite ale Americii”.

Inițiativele diplomatice conduse de SUA pentru a se ajunge la o soluționare a războiului care durează de peste patru ani, dintre Ucraina și Rusia, au stagnat, atenția fiind îndreptată în prezent mai mult către conflictul din Orientul Mijlociu.

Zelenski a declarat săptămâna trecută că așteaptă noi propuneri din partea SUA privind modul în care pot avansa negocierile.