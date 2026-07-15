Șef din energie, propus noul premier al Ucrainei. Anunțul lui Zelenski: „Este cu siguranță cel mai pregătit candidat”

Președintele Volodimir Zelenski l-a propus miercuri pe șeful companiei energetice de stat să fie noul prim-ministru al Ucrainei, fără a oferi însă un răspuns clar cu privire la viitorul ministrului Apărării, într-un moment crucial al războiului, scrie Reuters.

Duminică, Zelenski anunțase că a propus înlocuirea premierului Iulia Sviridenko, după doar un an de mandat. Parlamentul de la Kiev a acceptat demisia acesteia marți și se așteaptă să voteze joi numirea succesorului acesteia.

Până în prezent, Zelenski a oferit puține explicații cu privire la această decizie, limitându-se să afirme că scopul este reînnoirea conducerii.

În declarațiile făcute miercuri reporterilor la Kiev, Zelenski a spus că directorul general al companiei energetice de stat Naftogaz, Sergii Koretskyi, este cel mai bun candidat pentru funcția de prim-ministru, deoarece prioritatea Ucrainei o reprezintă pregătirea pentru iarna care se apropie.

Parlamentul numește prim-ministrul și este probabil să accepte candidatul preferat de Zelenski, întrucât partidul acestuia deține majoritatea.

„Prioritățile sunt clare – pregătirea pentru iarnă”, a spus Zelenski. „Prin urmare, în urma tuturor consultărilor, Sergii Koretskyi este cu siguranță cel mai pregătit candidat pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei”, a adăugat liderul de la Kiev.

Demisia premierului determină automat demisia întregului cabinet, ceea ce înseamnă că se așteaptă o remaniere mai amplă.

Incertitudine în privința lui Fedorov

O atenție deosebită se îndreaptă asupra soartei ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, într-un moment în care balanța pe câmpul de luptă pare că s-a înclinat în favoarea Ucrainei, pe măsură ce aceasta desfășoară o campanie de atacuri cu drone, efectuate de la mare distanță, asupra teritoriului Rusiei.

Fedorov, în vârstă de 35 de ani, este un promotor al inovațiilor tehnologice care nu provine din rândurile ministerului Apărării și a preluat conducerea acestuia în urmă cu șase luni.

Întrebat dacă Fedorov își va păstra funcția de ministru al Apărării în noul cabinet, Zelenski a răspuns că se va întâlni cu Fedorov și cu conducerea armatei mai târziu, miercuri, înaintea unei reuniuni programate cu parlamentarii din partidul său de guvernământ.