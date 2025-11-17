„Vom comite o greșeală istorică”, avertizează șeful Apărării UE. „Rușii învață. Noi învățăm?”

Soldat ucrainean pe o stradă din orașul Kostyantynivka, situat pe linia frontului, locul unor lupte intense cu trupele ruse, în regiunea Donețk, Ucraina, pe 15 noiembrie 2025. Imagine publicată de serviciul de presă al Brigăzii 24 Mecanizate din Ucraina. FOTO: Oleg Petrasiuk / AP / Profimedia

Europa „nu este pregătită” să răspundă eficient la potențiale atacuri cu drone rusești și trebuie să integreze capacitățile „testate în luptă” ale Ucrainei pentru a se proteja mai bine, a afirmat luni comisarul UE pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, potrivit publicației independente ruse The Moscow Times.

Blocul celor 27 de națiuni se străduiește să-și consolideze sistemele de apărare aeriană după ce avioanele NATO au doborât mai multe drone rusești deasupra Poloniei, în septembrie.

„De ce ne-a luat mai mult de doi ani, incluzând aici și provocarea rusă cu drone împotriva Poloniei, precum și împotriva statelor baltice și României, pentru a înțelege că nu suntem pregătiți să detectăm drone rusești și să le distrugem cu mijloace eficiente din punct de vedere al costurilor?”, a declarat Kubilius, într-un discurs la Vilnius.

„Rușii învață”, a spus el, adăugând: „Noi învățăm?”.

Alianța Nord-Atlantică a trimis întăriri suplimentare pe flancul său estic și desfășoară mai multe sisteme de apărare împotriva dronelor în urma incidentului cu dronele rusești din Polonia, care s-a tranformat într-o situație jenantă după ce o rachetă poloneză a lovit o casă în partea de est a țării în timpul incursiunii aeriene.

Autoritățile europene spun că vor să construiască propriul sistem de apărare împotriva aparatelor fără pilot – așa-numitul „zid anti-drone”, dar detaliile acestuia rămân încă neclare, iar orice plan va dura probabil ani de zile pentru a fi pus în aplicare.

Luni, Kubilius a insistat că, pe măsură ce țările europene încearcă să ajungă din urmă Rusia, ele trebuie să încerce să includă Ucraina și forțele sale militare experimentate ca parte esențială a arhitecturii lor de apărare mai largi.

„Dacă nu facem acest lucru, vom comite o greșeală istorică, care ne va slăbi. Și care va slăbi Ucraina”, a spus Kubilius.

Graba de a consolida capacitățile de apărare ale UE vine în contextul în care agențiile de informații europene avertizează că președintele rus Vladimir Putin ar putea lua în calcul un potențial atac asupra unei țări NATO în următorii ani.