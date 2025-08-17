„Vom schimba totul, absolut totul”. Alegeri decisive în Bolivia după 20 de ani de guvernare socialistă

Aflați într-o criză economică gravă, bolivienii își aleg duminică viitorul președinte într-un scrutin în care dreapta pare să fie în măsură să pună capăt ciclului politic început acum douăzeci de ani de fostul președinte socialist Evo Morales, transmite AFP.

Această țară din Anzi, cu o populație de 11,3 milioane de locuitori, se prezintă la urne obosită de lipsa de dolari și de combustibili, consecință a unei economii în criză, și cu ochii ațintiți asupra prețurilor. Inflația anuală se apropie de 25%, un record al ultimilor 17 ani.

Considerat responsabil pentru această situație, președintele în exercițiu Luis Arce, susținut în trecut de Evo Morales, dar acum în conflict cu acesta, a renunțat să candideze pentru un al doilea mandat.

Andronico Rodriguez, președintele Senatului, de asemenea de stânga, și Eduardo del Castillo, candidatul Mișcării spre Socialism (MAS), la putere din 2006, sunt mult în urmă în sondaje.

„Oamenii și-au dat seama că ultimii douăzeci de ani nu au servit la nimic”, spune Miguel Angel Miranda, un student de 21 de ani din La Paz. „Modelul socialist nu a funcționat”, estimează el.

Doi candidați de dreapta se luptă pentru primul loc

În acest context, doi candidați de dreapta, dintre cei opt în cursă, se luptă pentru primul loc: milionarul de centru-dreapta Samuel Doria Medina, în vârstă de 66 de ani, și fostul președinte de dreapta Jorge „Tuto” Quiroga, în vârstă de 65 de ani.

Ultimele sondaje îi creditează pe primul cu 21% și pe al doilea cu 20%, față de 5,5% pentru Andronico Rodriguez și 1,5% pentru Eduardo del Castillo.

Dacă nu vor apărea surprize, cei doi favoriți se vor întâlni în turul al doilea, pe 19 octombrie, într-o confruntare fără precedent în tabăra de dreapta.

„Petrecerea s-a terminat”

Amândoi promit să rupă cu modelul statalist instaurat de Evo Morales, o figură marcantă a stângii latino-americane. Sub președinția sa (2006-2019), sărăcia a scăzut și PIB-ul s-a triplat, dar scăderea veniturilor din gaze naturale începând cu 2017 a aruncat țara în criză.

„Vom schimba totul, absolut totul. Au fost douăzeci de ani de risipă”, a declarat „Tuto” Quiroga, un inginer de 65 de ani care a asigurat interimatul la conducerea țării timp de un an (2001-2002).

„Va fi un guvern de austeritate, petrecerea s-a terminat”, a promis Doria Medina, un influent om de afaceri din La Paz, considerat mai moderat decât adversarul său.

Stânga se pregătește de o mare înfrângere

Stânga ar putea suferi cea mai gravă înfrângere electorală de la venirea la putere a lui Evo Morales. Fostul șef de stat amerindian în vârstă de 65 de ani spera să candideze pentru un al patrulea mandat prezidențial, dar justiția, limitându-le la două, l-a eliminat din cursă.

Vizat de un mandat de arestare într-un caz de trafic de minore pe care îl contestă, fostul sindicalist al cultivatorilor de coca trăiește acum retras în fief-ul său din centrul țării.

În ciuda înlăturării sale, primul șef de stat bolivian de origine indigenă păstrează totuși un sprijin solid în anumite bastioane rurale și autohtone și amenință că își va mobiliza susținătorii dacă dreapta va câștiga.

„Nu vom legitima aceste alegeri trucate”, a declarat el pentru AFP.

Pentru Daniel Valverde, politolog la Universitatea Gabriel René Moreno, „cel mai mare dușman al stângii a fost însăși stânga”. „Corupția, proasta gestionare, lipsa deciziilor și improvizația au sfârșit prin a obosi populația”, consideră el.

„Lucrurile merg prost, nu există benzină, motorină, gaz”, se plânge Saturnina Sahuira, o vânzătoare ambulantă de 47 de ani din La Paz. Însoțită de cei cinci copii ai săi, această femeie aymara, de mult timp fidelă partidului de la putere, este un exemplu pentru dezamăgirea unei populații care beneficiază totuși de politici sociale de douăzeci de ani.

Pe lângă președinte și vicepreședinte, cei aproape opt milioane de alegători ai țării trebuie să-i aleagă și pe membrii parlamentului bicameral.