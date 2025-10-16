Vor aduce lunile următoare noi creșteri de taxe? „Este foarte probabilă creșterea din nou a cotei standard de TVA”, spune un reputat fiscalist

Deși oficialii guvernamentali neagă că vor mai exista noi creșteri de taxe/impozite, mai mulți economiști pun la îndoială promisiunile oficialităților.

Chiar joi, vorbind la un seminar la Alba Iulia , Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali a spus: „Probabil vom vedea o nouă serie de măsuri fiscale undeva în noiembrie. Nu cred că vom avea un final de an fără modificări fiscale”. Cu o zi înainte, la o conferință a CFA România, credibilitatea Guvernului (referitoare la păstrarea taxării la acest nivel) a fost din nou pusă sub semnul îndoielii

„Încă o rundă de creșteri de impozite este foarte probabilă, în special creșterea din nou a cotei standard de TVA (posibil 24%), restrângerea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA, dar și creșterea de la 10% la 16% a impozitului pe venit (deja avem 16% la dividende, câștiguri de capital, câștiguri din crypto), spune Gabriel Biriș, recunoscut ca fiind unul dintre cei mai buni specialiști în fiscalitate din România, într-o discuție cu HotNews.ro

Gabriel Biris, specialist in fiscalitate, Foto: Hotnews

Avocatul de business a sintetizat argumentele sale:

direcția abordată în modificările fiscale din primul și cel de-al doilea pachet (creșteri de impozite, fără reforme reale);

evoluția deficitului bugetar (în creștere de la 7,04% la 8,4% în 2025);

ținta de deficit de 6,5% PIB pentru 2026;

nevoia de ajustare a deficitului până la 2,5% PIB în 2031 (adică o ajustare de 5,9%, la care trebuie să adăugăm 3% în plus la apărare și efectul pensionării “decrețeilor” de aprox. 2% PIB, adică în total aprox. 11% PIB);

întârzierea și chiar punerea sub semnul întrebării a măsurilor de reducere a cheltuielilor (legea ce trebuia să reducă cheltuielile în administrația locală este încă nefinalizată), și așa complet insuficiente (încă nu există măsuri de reformare a pensiilor de serviciu – cu excepția celor ale magistraților, încă blocată la CCR; de reducere a numărului de UAT-uri, de reformare a unor instituții complet ineficiente, de reducere a numărului de parlamentari, etc);

lipsa oricăror măsuri de reducere a evaziunii și de restabilire a încrederii mediului de afaceri onest în actul de guvernare

Creșterea TVA și a accizelor din august deja a generat o inflație record (9,9% în august) și scăderea consumului. Creșterea inflației ține dobânzile ridicate, ceea ce afectează nu doar deficitul ci și costul finanțării pentru companii și cetățeni, explică Biriș.

Creșterea impozitelor, admite el, împreună cu creșterea prețurilor la energie și creșterea dobânzilor reduce disponibilul pentru consum al populației, ceea ce duce la scăderea activității în producția și comercializarea bunurilor de consum, alimentar și – mai ales, nealimentar.

„Singurul care câștigă din inflație este bugetul, deci avem un conflict uriaș de interese între guvernul României, mare beneficiar al inflației ridicate – pe de o parte, și companiile și cetățenii României, pierdanți ai inflației ridicate – pe cealaltă parte. Guvernul nu are niciun interes să scadă inflația”, mai spune Gabriel Biriș.

Fostul secretar de stat din Ministerul Finanțelor lansează un avertisment cu privire la planul ambițios, dar insuficient, al României de a reduce un deficit masiv. El consideră că o ajustare fiscală de o asemenea anvergură, complicată și de perspectiva anilor electorali 2028 și 2029, nu poate fi realizată doar prin creșterea impozitelor și reducerea cheltuielilor.

Potrivit expertului fiscal, ecuația de salvare a bugetului național necesită cel puțin două elemente cruciale care, în prezent, lipsesc sau sunt subminate de politicile guvernamentale:

Creșterea PIB-ului prin investiții: „Barbarismele” fiscale alungă încrederea

Primul pilon esențial este creșterea economică reală, bazată pe investiții în producție, crearea de noi locuri de muncă, sporirea gradului de acoperire a consumului intern din producția autohtonă și creșterea exporturilor.

Cu toate acestea, Biriș critică dur măsurile fiscale recente, pe care le numește „barbarisme”, care fac exact contrariul: Impozitul Minim pe Cifra de Afaceri (IMCA), Impozitul pe construcții, impozitul suplimentar pentru bănci, limitarea la 1% a deductibilității cheltuielilor de management și reducerea perioadei de recuperare a pierderilor

Aceste schimbări legislative, susține Biriș, nu fac decât să distrugă încrederea investitorilor, făcând practic imposibilă atragerea capitalului serios necesar pentru dezvoltarea economică.

Reducerea evaziunii la TVA: o „declarație de neagresiune” către marii evazioniști

Al doilea element vital este reducerea drastică a evaziunii fiscale, cu un accent deosebit pe TVA. Biriș arată că aici este nevoie de o combinație de măsuri:

Taxare inversă generalizată la facturile de peste 5.000 de euro.

Impozitarea sumelor ce nu pot fi justificate de către contribuabili.

Transparentizarea fiscală a fondurilor „parcate” în paradisuri fiscale prin aplicarea CFC Rules on UBO (Reguli privind societățile străine controlate și beneficiarii reali).

Simplificarea legislației: Reducerea complexității normative ar crește atât conformarea voluntară, cât și eficiența ANAF.

În plus, adaugă Biriș, trebuie oprită avalanșa de modificări ale legislației fiscale (cod fiscal, cod de procedură fiscală, RO e-Diverse), costurile de implementare și cele de conformare fiind uriașe, pe lângă lipsa totală de stabilitate și predictibilitate a legislației, fără de care pur și simplu nu se pot face planuri de afaceri și deci nici investiții serioase. „Este foarte mare nevoie de o analiză serioasă a ce nu funcționează, prin consultări cu specialiștii și mediul de afaceri, făcute modificările absolut necesare și apoi pur și simplu lăsate să funcționeze!”, e de părere avocatul de business

Paradoxul TVA: Un Potențial Nerealist de Slab

Biriș mai aduce în prim-plan o cifră: România are un GAP la colectarea TVA de peste 30%, echivalentul a 8,5 – 9 miliarde de euro, un decalaj ce ar putea crește după majorările de cote.

El a făcut și un calcul: „În 2022 GAP-ul a fost de 30,6%. Încasările nete din TVA sunt puțin sub 7% PIB. O regulă de 3 simplă ne arată că TVA teoretic colectabil este de aprox. 10%, posibil puțin peste 11% PIB urmare a creșterilor de cote. În planul de ajustare bugetară pe 7 ani (până în 2031) agreat cu Comisia, România își propune să crească gradul de colectare la 7,5% PIB până în 2031. Să recapitulăm: avem un potențial de 11% PIB și noi ne propunem să colectăm 7,5% PIB până în 2031, adică nici măcar nu ne propunem să colectăm restul de 3,5% din PIB. Atunci am spus că acel document a reprezentat o declarație de neagresiune făcută de Ciolacu/Boloș marilor evazioniști (le-aș zice chiar “hoți”)! Nu văd (încă) nicio schimbare!”, atrage el atenția.

Riscul principal este pierderea speranței în capacitatea actualei Coaliții de a redresa situația

Gabriel Biriș subliniază că povara ajustării fiscale afectează toate sectoarele economice și categoriile de cetățeni, cu excepția evazioniștilor. Cei mai vulnerabili, precum persoanele cu venituri și pensii mici, sunt loviți cel mai puternic de creșterile de TVA și accize deja implementate, la care se adaugă viitoarele majorări de impozite pe case, terenuri și autoturisme.

Riscul principal este pierderea speranței în capacitatea actualei Coaliții de a redresa situația creată chiar de guvernele PNL și PSD. Expertul avertizează că „există pericolul ca România să deraieze grav”, atât din punct de vedere bugetar și economic, cât și politic.

Acest „dezmăț bugetar” promovat în scop electoral ar fi dus deja la apropierea de putere a unor „personaje dubioase, pro-ruse și anti-europene”, amplificând astfel instabilitatea și amenințând parcursul european al țării.

Întrebat despre posibile măsuri fiscale surpriză „pe ultima sută de metri”, Biriș a răspuns ironic: „Nu mă pot hazarda, există foarte multă creativitate acolo…!”