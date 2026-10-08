Vor fi înlocuite vechile autobuze Mercedes-Benz din București. Primăria Capitalei, anunț major despre transportul public

Primăria Capitalei a obținut fonduri nerambursabile de 87 milioane de euro pentru transportul public. Din această sumă vor fi achiziționate 10 tramvaie noi, 45 de troleibuze și 40 de autobuze electrice, a anunțat primarul general, Ciprian Ciucu.

„A fost confirmat de Banca Europeană de Investiții ca investiție prioritară pentru București. Banii sunt nerambursabili, suportăm doar TVA-ul. Așadar, încă un mare și important pas spre un transport public mai modern și mai curat pentru orașul nostru”, a scris primarul Ciprian Ciucu pe pagina de Facebook.

95 de noi vehicule pentru transport public

Finanțarea va permite achiziția a:

▪︎ 10 tramvaie noi, care vor înlocui tramvaie V3A(M);

▪︎ 45 de troleibuze noi, care vor înlocui troleibuze Astra Ikarus;

▪︎ 40 de autobuze electrice, dintre care 20 de 12 metri și 20 de 10 metri, care vor înlocui autobuze diesel Mercedes-Benz Citaro Euro 3.

„Pentru autobuzele electrice, următorul pas esențial este asigurarea infrastructurii de încărcare, astfel încât noile vehicule să poată fi exploatate eficient încă din prima zi”, a mai scris primarul general.

Ce parc activ de vehicule are acum STB

Parcul activ al STB S.A. este format din 1.679 de vehicule, respectiv 1.197 autobuze, 215 troleibuze şi 267 tramvaie.

Acestea reprezintă vehiculele utilizate pentru asigurarea programului de transport și a rezervei operaționale necesare desfăşurării activităţii, potrivit unui răspuns transmis de STB la solicitarea HotNews. Parcul programat zilnic în traseu este de 1.289 de vehicule, din care 848 de autobuze, 215 troleibuze, respectiv 226 de tramvaie.

Aproximativ 40% din flotă este reprezentată de autobuze Mercedes Euro 3 şi Mercedes Euro 4, troleibuze Astra Irisbus și Astra Ikarus, precum și tramvaie V3A și T4R, aflate în exploatare după expirarea perioadei de garanţie și având o vechime de peste 15 ani.

Investiții de 2,5 miliarde lei în flota STB în ultimii 10 ani

În ultimii 10 ani, Primăria Capitalei a cumpărat 400 de autobuze Otokar, 130 autobuze Mercedes Hibrid, 100 de tramvaie Imperio, 100 de troleibuze Solaris, 100 autobuze electrice BMC și 22 de troleibuze Yutong. Investiția a fost de circa 2,5 miliarde lei.