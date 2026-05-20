Vorbind direct în spaniolă, Marco Rubio le transmite „noua cale” de urmat oamenilor din țara pe care Trump a indicat-o drept următoarea pe lista lui

Oameni care stau la coadă pentru a cumpăra pâine, în Havana, Cuba, pe 13 martie 2026. FOTO: Ramon Espinosa / AP / Profimedia

Adresându-se direct poporului cubanez în limba spaniolă, șeful diplomației americane a acuzat conducerea comunistă a țării de furt, corupție și opresiune.

Secretarul de stat Marco Rubio le-a oferit cubanezilor o „nouă cale”, într-un discurs video special miercuri, cu câteva ore înainte ca Washingtonul să-l pună sub acuzare penal pe fostul lider al insulei, Raúl Castro, relatează Euronews.

„Președintele (Donald) Trump oferă o nouă cale între SUA și o nouă Cubă”, a spus Rubio, care este fiul unor imigranți cubanezi.

„O nouă Cubă în care aveți o oportunitate reală de a alege cine vă guvernează țara și de a vota pentru a-i înlocui dacă nu își fac treaba bine”, a adăugat secretarul de stat american.

Tensiunile dintre Washington și Havana au crescut în ultimele luni, după ce forțele americane l-au înlăturat pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, aliatul regional al Cubei, într-un raid militar extrem de îndrăzneț, și apoi au impus o blocadă energetică dureroasă asupra națiunii insulare, care se confrunta deja cu dificultăți economice.

Trump a semnalat în repetate rânduri că guvernul cubanez va fi următorul care va cădea și, mai devreme în cursul acestei luni, a declarat chiar că Washingtonul va „prelua controlul” asupra insulei din Caraibe, situată la doar aproximativ 145 de kilometri de Florida, „aproape imediat”.

„În Statele Unite, suntem pregătiți să deschidem un nou capitol în relația dintre popoarele și țările noastre”, a spus Rubio, potrivit unei traduceri oficiale în limba engleză a discursului său, publicată de Departamentul de Stat.

„Iar, în prezent, singurul obstacol în calea unui viitor mai bun sunt cei care controlează țara voastră”, a adăugat șeful diplomației americane.

În discursul său, Rubio a acuzat Gaesa, conglomeratul susținut de armată și despre care se estimează că controlează aproximativ 40% din economia cubaneză, că îmbogățește elitele în detrimentul cetățenilor obișnuiți.

„Un «stat în stat» care nu răspunde în fața nimănui și acumulează profiturile din afacerile țării în beneficiul unei mici elite”, a acuzat Rubio.

„Iar singurul rol jucat de așa-numitul «guvern» este acela de a vă cere să continuați să faceți «sacrificii» și de a reprima pe oricine îndrăznește să se plângă”, a mai spus secretarul de stat.

Departamentul de Justiție al SUA urma să anunțe miercuri acuzațiile penale împotriva lui Raúl Castro, în vârstă de 94 de ani, care i-a succedat fratelui său, Fidel Castro, în funcția de președinte al Cubei și care a modelat o apropiere istorică de Statele Unite în 2015, sub administrația lui Barack Obama, pe care Trump a anulat-o ulterior.

CBS News a relatat, citând oficiali americani familiarizați cu problema, că posibila punere sub acuzare a lui Raúl Castro s-ar concentra pe doborârea, în 1996, a două avioane civile, operate de piloți anti-Castro.

Blocada energetică

Una dintre ultimele surse de supraviețuire economică ale Cubei a fost întreruptă în ianuarie, când forțele americane l-au înlăturat de la putere pe Nicolás Maduro, liderul autoritar al Venezuelei, o țară bogată în petrol, și au instituit o blocadă asupra combustibililor care intră în Cuba.

Săptămâna trecută, Rubio a reluat o ofertă de ajutor în valoare de 100 de milioane de dolari (85 de milioane de euro), cu condiția ca asistența să fie distribuită de Biserica Catolică, ocolind astfel guvernul.

„Poporul cubanez ar trebui să știe că are la dispoziție 100 de milioane de dolari în alimente și medicamente chiar în acest moment”, a spus Rubio. „Este în interesul nostru național să avem o Cubă prosperă, nu un stat eșuat la 90 de mile de coastele noastre.”

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a cerut Statelor Unite să ridice blocada.

„Daunele ar putea fi atenuate într-un mod mult mai simplu și mai rapid prin ridicarea sau relaxarea blocadei, întrucât se știe că situația umanitară este calculată și indusă cu sânge rece”, a afirmat el.

În ciuda tensiunilor ridicate, discuții interguvernamentale sunt în derulare, o întâlnire diplomatică la nivel înalt având loc la Havana pe 10 aprilie, fiind pentru prima dată când un avion al guvernului SUA a aterizat în capitala cubaneză din 2016 încoace.