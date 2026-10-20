Vot clar împotriva separatismului în provincia care deține una dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume

Aproape 76% dintre alegătorii din provincia Alberta au ales să rămână parte a Canadei, într-un referendum organizat luni.

Locuitorii din Alberta au respins luni separarea de Canada în primul referendum pe această temă organizat vreodată în această provincie, o victorie necesară pentru prim-ministrul Mark Carney, care încearcă să unifice țara pe fondul unui război comercial cu SUA.

Referendumul a fost unul fără caracter obligatoriu și le-a cerut locuitorilor să decidă dacă doresc să rămână parte a Canadei sau să inițieze procesul legal necesar pentru organizarea unui vot cu caracter obligatoriu privind separarea.

Sondajele și analiștii au anticipat înfrângerea separatiștilor, invocând date care arătau că doar aproximativ o treime dintre locuitorii acestei provincii din vestul țării susțineau organizarea unui viitor referendum privind ieșirea din Canada, scrie Reuters.

O provincie bogată în petrol

Alberta are o populație de aproximativ 5 milioane de locuitori și este principalul motor energetic al Canadei, deținând a patra cea mai mare rezervă dovedită de țiței din lume.

Referendumul reflectă o lungă istorie de nemulțumire a unor oameni din Alberta față de guvernul central, dar și resentimente mai recente, potrivit New York Times.

Mulți dintre liderii separatiști de azi au câștigat notorietate politică prin organizarea unor manifestații de amploare împotriva restricțiilor impuse în timpul pandemiei Covid.

Spre deosebire de Quebec, o provincie care a organizat două voturi eșuate privind separarea de Canada, sentimentele secesioniste au reprezentat întotdeauna o opinie minoritară în Alberta.

Înainte de vot, oponenții separatismului se temeau că alegătorii ar putea susține în cele din urmă organizarea unui al doilea referendum pentru a-și exprima nemulțumirea față de relația provinciei cu Canada, chiar dacă nu doreau cu adevărat să se separe.

Unii erau, de asemenea, îngrijorați că locuitorii din Alberta loiali Canadei nu se vor prezenta la vot.

76% împotriva separării, 23% au cerut un nou vot

Scorul a arătat că proporția separatiștilor ar putea fi chiar mai mică. Potrivit rezultatelor parțiale, 76% dintre alegătorii din Alberta au ales să rămână parte a Canadei, iar 23% au optat pentru organizarea unui alt vot.

Într-o scurtă declarație, Danielle Smith, prim-ministra provinciei Alberta, a afirmat că „locuitorii au votat pentru o Alberta mai puternică într-o Canadă unită”.

Thomas Lukaszuk, un fost parlamentar provincial a cărui organizație „Forever Canadian” a condus campania împotriva secesiunii, le-a spus susținătorilor că rezultatul „transmite un mesaj restului Canadei că Alberta nu va fi veriga slabă”.

El a adăugat, adresându-se președintelui Trump, care a declanșat un război comercial împotriva Canadei și a speculat cu privire la anexarea acesteia: „Poate cel mai important lucru este că va transmite un mesaj foarte puternic restului lumii: nu vă puneți cu Canada”.

Un vot care a stârnit o dublă nemulțumire

Votul a fost inițiativa lui Danielle Smith, o conservatoare care a reușit să provoace nemulțumirea oamenilor din ambele tabere.

Smith a preluat conducerea Partidului Conservator Unit în mare parte datorită sprijinului separatiștilor, care au fost responsabili de înlăturarea fostului premier, Jason Kenney, din fruntea partidului.

Susținătorii Canadei unite au fost nemulțumiți pentru că Smith a adăugat chestiunea separatismului la un referendum planificat anterior, care conținea alte nouă întrebări. Aceste întrebări se concentrau pe competențele provinciale și pe imigrație.

Separatiștii au fost și ei consternați de faptul că Smith a inițiat doar un vot intermediar, pentru organizarea unui al doilea referendum, în loc să opteze direct pentru o întrebare clară privind rămânerea în Canada sau ieșirea din această țară.

Nemulțumiri economice

Mulți lideri separatiști sunt veterani ai marilor proteste din Alberta din perioada pandemiei de Covid, care vizau restricțiile de sănătate publică.

Aceștia nu au prezentat niciodată planuri concrete pentru o Alberta independentă, iar facțiunile lor diferite au propus o varietate de proiecte pentru viitor, inclusiv un stat ghidat de doctrina creștină.

Multe dintre nemulțumirile lor față de Canada se bazează însă pe probleme economice.

Smith însăși a declarat că va vota pentru rămânerea în Canada. Dar nu a părut foarte convingătoare.

Oponenții secesiunii au considerat că sprijinul acordat de aceasta cauzei lor înainte de vot a fost anemic, iar mulți dintre ei a spus că se îndoiesc de sinceritatea angajamentului său de a rămâne în Canada.

Luna trecută, într-un forum online, Smith și-a exprimat sprijinul pentru o Canadă unită, dar a prezentat și ceea ce a descris ca fiind nemulțumirile locuitorilor din provincie față de guvernul federal.

„Când oamenii mândri și harnici simt că contribuția lor este luată ca atare”, a spus ea, „iar mijloacele lor de trai sunt tratate ca ceva ce urmează să fie eliminat treptat, unii încep să-și pună o întrebare dureroasă: Oare această țară ne dorește cu adevărat?”

Potrivit New York Times, ea se referea la politicile de mediu introduse sub mandatul fostului prim-ministru, Justin Trudeau, pe care mulți locuitori din Alberta le-au considerat o încercare de a închide exploatările de nisipuri bituminoase din provincia lor.

Un referendum „periculos”

Asociațiile oamenilor de afaceri, foștii premieri și politicienii locali s-au pronunțat cu toții ferm în favoarea rămânerii în Canada. Studiile economice, inclusiv unul comandat de guvernul provincial, au avertizat și ele că părăsirea țării ar implica costuri enorme.

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, care a crescut în Edmonton, capitala provinciei, a spus că referendumul este „periculos”. Carney era guvernator al Băncii Angliei când Marea Britanie a votat în favoarea ieșirii din Uniunea Europeană în 2016.

„Este util să punem aceste întrebări fundamentale?”, a întrebat el în luna mai, după anunțul lui Smith privind referendumul. „Nu, nu este util. Desigur că nu este. Este aceasta voința democratică a locuitorilor din Alberta? Au votat ei pentru asta la ultimele alegeri provinciale? Nu, nu au votat”, a observat el.

Carney a fost întâmpinat cu entuziasm la două mari mitinguri organizate săptămâna trecută în Edmonton și Calgary de susținătorii rămânerii în cadrul Canadei. Smith nu a participat la niciunul dintre aceste evenimente.