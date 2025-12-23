Vot unanim în parlamentul Venezuelei pentru legea care introduce pedepse aspre împotriva celor care susțin blocada americană și „alte infracțiuni internaționale”

Adunarea Națională a Venezuelei, controlată de partidul de guvernământ, a aprobat marți, printr-un vot unanim, un proiect de lege care prevede pedepse de până la 20 de ani de închisoare pentru oricine promovează sau finanțează ceea ce Caracasul descrie drept piraterie sau blocade, transmite Reuters.

Legea, care vizează și „alte infracțiuni internaționale”, vine în contextul recentelor acțiuni americane împotriva transporturilor venezuelene de petrol.

Garda de Coastă a SUA a confiscat în această lună un tanc petrolier vizat de sancțiuni care transporta țiței venezuelean, iar în weekend a încercat să intercepteze alte două ambarcațiuni asociate Venezuelei, potrivit oficialilor americani.

Interceptările reprezintă cea mai dură lovitură dată de Washington companiei petroliere de stat a Venezuelei, PDVSA, de când Departamentul Trezoreriei i-a sancționat pe foștii parteneri comerciali PDVSA, două filiale ale companiei rusești Rosneft, în 2020, forțând-o să reducă producția și exporturile. PDVSA era deja supusă sancțiunilor din 2019.

Proiectul a fost trimis executivului spre promulgare

Proiectul „Legii pentru garantarea libertății de navigație și comerț împotriva pirateriei, blocadelor și altor acte ilicite internaționale” a fost depus luni de deputatul Giuseppe Alessandrello.

Președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, a declarat la sfârșitul ședinței că proiectul de lege va fi trimis executivului spre aprobare și va intra în vigoare odată ce va fi publicat în monitorul oficial.

Washingtonul a sporit presiunea asupra guvernului Maduro în ultimele luni, inclusiv prin acțiuni militare în regiune. Începând din septembrie, armata americană a atacat ambarcațiuni despre care Washingtonul susține că erau implicate în traficul de droguri, în Marea Caraibilor și în estul Oceanului Pacific. Au fost ucise peste 100 de persoane, inclusiv pescari, potrivit familiilor și guvernelor lor, notează AFP.

Autoritățile americane spun că operațiunile fac parte dintr-o serie de eforturi de combatere a traficului de droguri și a eludării sancțiunilor. În schimb, președintele venezuelean Nicolas Maduro acuză SUA că încearcă să submineze economia Venezuelei și să îl înlăture de la putere.

Critici vehemente la adresa opoziției

Rodriguez a criticat și opoziția politică din Venezuela, spunând că liderul său, Maria Corina Machado, se ascunde, dar a călătorit la Oslo în decembrie ca să își ridice Premiul Nobel pentru Pace.

Președintele Adunării Naționale a acuzat opoziția că promovează sancțiuni și a spus că membrii săi „au furat, au jefuit, s-au închinat imperialismului american” și „sunt mulțumiți de acțiunile agresive care au loc în prezent în Marea Caraibilor”.