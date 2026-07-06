Vrei să știi cât de serios ia o echipă de tech AI-ul? Uită-te la ce caută când angajează

Dacă vrei să știi ce crede cu adevărat o companie despre AI, nu citi strategia. Uită-te la ce caută când angajează. Adobe RTCDP București tocmai a dat un răspuns clar la această întrebare. Anunțul de angajare este locul unde intenția trebuie să devină concretă. Nu poți scrie că ești o companie AI-first și apoi să cauți același profil de inginer pe care îl căutai în 2019. La un moment dat, cele două lucruri nu mai pot coexista.

Și tocmai pentru că scrierea de cod este zona în care AI-ul a produs cel mai vizibil impact, este și zona în care job description-ul devine cel mai rapid un document care fie reflectă noua realitate, fie o ignoră. Un inginer care lucrează cu tooluri precum GitHub Copilot, Cursor sau Claude Code nu mai are același ritm, nu mai are aceleași blocaje, nu mai are aceeași nevoie de a ști totul din memorie. Profilul s-a schimbat. Întrebarea este dacă și cerințele s-au schimbat odată cu el.

Adobe RTCDP, echipa din București care construiește infrastructura pentru Real-Time Customer Data Platform, a ales să răspundă explicit la această întrebare.

De la Senior Backend Engineer la Senior Builder: jobul e același, omul căutat nu mai e

Noul rol publicat de echipă nu se mai numește „Senior Backend Engineer”. Se numește „Senior Builder” și face parte dintr-un concept organizațional nou: Frontier AI Pod. O echipă mică, cross-funcțională, cu ownership complet de la primul design până la operațiunile din producție. Fără handoff-uri între echipe, fără distanță mare între ce solicită un client și ce rulează în sistem. Logica este simplă: dacă AI comprimă timpul de execuție, blocajul nu mai este la viteza de scriere a codului, ci la claritatea deciziei și la ownership-ul asupra rezultatului.

Bariera clasică de experiență a dispărut și ea. Vechiul rol cerea explicit 9+ ani. Noul document spune altceva: contează ce a produs experiența ta, nu câți ani ai petrecut acumulând-o. Pragul coborât la 6+ ani nu este o relaxare a standardelor, este o recunoaștere că valoarea unui inginer nu se măsoară în timp, ci în ce a construit și livrat concret.

Cum arată integrarea concretă a AI-ului într-o echipă de inginerie

Echipa Adobe RTCDP din București, condusă de Dragoș Georgiță, VP of Experience Platform Engineering, este unul dintre exemplele în care adaptarea la AI nu a rămas o intenție. S-a tradus în structuri noi, în roluri redefinite, în așteptări clare față de modul în care oamenii lucrează cu uneltele disponibile azi.

Echipele sunt restructurate în jurul ownership-ului real, rolurile sunt redefinite în jurul a ceea ce e posibil azi, nu în jurul a ce era normal acum câțiva ani. „Echipele mici cu ownership real și unelte bune livrează mai repede și mai coerent decât structurile mari cu procese elaborate, iar AI-ul nu face decât să amplifice acest avantaj dacă îl construiești conștient în modul în care organizezi munca„, spune Dragoș Georgiță.

Până la urmă, AI-ul nu schimbă ce construiesc echipele de inginerie. Schimbă cine poate construi, în cât timp și cu ce nivel de autonomie. Companiile care înțeleg asta nu mai caută același om. Caută altul.

AI-ul nu schimbă industria dintr-o dată, uniform, pentru toată lumea în același timp. Schimbă mai întâi echipele care decid să îl integreze serios în cum lucrează, în ce așteptări au, în ce profil de om caută. Restul urmează, mai devreme sau mai târziu. Distanța dintre cele două grupuri este cea care va conta.

Senior Builder RTCDP Frontier Pod este un rol activ în cadrul echipei Adobe Experience Platform din București, coordonată de Dragoș Georgiță, VP of Experience Platform Engineering.

Articol susținut de Adobe România