Vreme extremă în România. Atenționările meteo au fost extinse și prelungite

Vremea severă se prelungește în România. ANM a actualizat prognoza și a emis o nouă avertizare cod galben, astfel că în mai multe zone ale țării sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină.

Un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ a fost emis de ANM pentru intervalul 4 iunie, ora 10 – 4 iunie, ora 23. Meteorologii au transmis că numărul de zone afectate este în creștere față de prognoza din ziua precedentă.

Astfel, până joi seară, în Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Meteorologii au publicat și harta cu zonele vizate de atenționarea de vreme severă și spun că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ în perioada 4 iunie, ora 10 – 4 iunie, ora 23. Sursă foto: ANM



De asemenea, ANM a transmis un cod galben de vreme rea și pentru perioada 5 iunie, ora 12 – 5 iunie, ora 23, indicând pe harta zonele vizate.

În acest interval de timp, în nordul Carpaților Orientali și în zona Munților Apuseni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ în perioada 5 iunie, ora 12 – 5 iunie, ora 23. Sursă foto: ANM



Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul zonei montane precum și în sud-estul țării pe parcursul zilei de vineri.