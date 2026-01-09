Vreme geroasă și la București, cu episoade de lapoviță și ninsoare. Cele mai noi informații de la meteorologi

Temperatura maximă în București va fi de -2 grade, duminică, a anunțat vineri Administrația Națională de Meteorologie, care prognozează o vreme geroasă și în Capitală, în aceste zile.

Potrivit prognozei speciale pentru București, în perioada vineri, ora 10:00 – sâmbătă, ora 8:00, cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineață va crește probabilitatea pentru precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), ce pot favoriza depuneri de polei. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între -2 și zero grade.



De sâmbătă dimineața până duminică, la ora 8:00, cerul va fi mai mult noros și, temporar, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, urmând, mai ales noaptea, să se depună strat de zăpadă în jurul a 5 cm. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, în timp ce minima va oscila între -5 și -4 grade.



De asemenea, în intervalul 11 ianuarie, ora 8:00 – 12 ianuarie, ora 8:00, vremea va deveni deosebit de rece în București, cerul va fi noros și va ninge. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi ajunge la cel mult -2 grade, iar cea minimă la -5 grade.



Totodată, între 12 ianuarie, ora 8:00, și 13 ianuarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece. Maxima termică se va situa în jurul valorii de -1 grad, în timp ce minima va fi ajunge la -10 grade.



De altfel, în intervalul 9 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, Capitala se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă.