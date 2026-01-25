Cum va fi vremea mâine în București. Două vești de la meteorologi

Meteorologii au actualizat prognoza pentru Capitală. Azi și mâine, vremea va fi neobișnuită pentru această perioadă din an.

Potrivit ANM, temperaturile de duminică și de la începutul săptămânii vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă, inclusiv în Capitală. Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme rea pentru anumite zone din țară, însă Bucureștiul nu este vizat.

Cum va fi vremea în București

Duminică, în Capitală, valorile termice se vor situa peste cele specifice datei. Cerul va avea înnorări temporare pe parcursul zilei, însă noaptea va fi noros și va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0…2 grade. De asemenea, în prima parte a nopții vor fi condiții de ceață.

Luni, valorile termice vor crește și mai mult și se vor situa mult peste cele specifice perioadei, însă vor fi precipitații.

Cerul va fi noros și va ploua moderat cantitativ (10…20 l/mp), iar vântul va sufla moderat (viteze de 35…40 km/h). Temperatura maximă va fi de 11…12 grade, iar cea minimă de 3…4 grade.

