Vreme neobișnuit de caldă la început de decembrie. Ce anunță ANM pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri prognoza până pe 14 decembrie. Temperaturile se vor menține ușor peste medie în aproape tot acest interval, cu excepția ultimei săptămâni din noiembrie.

Ploile vor fi mai abundente în vestul țării în prima săptămână, iar apoi se vor încadra în valorile normale pentru această perioadă, anunță meteorologii.

Săptămâna 16-23 noiembrie

Temperaturile se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile estice și sud-estice, conform ANM.

Jumătatea vestică a teritoriului va avea un regim pluviometric excedentar, în special în extremitatea de vest. În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale, cu posibilitatea unui ușor excedent în extremitatea de nord-est.

Săptămâna 23-30 noiembrie

La nivelul întregii țări, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Precipitațiile se vor încadra în cantități apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor, fiind posibil ușor excedentare în vestul teritoriului.

Săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Cea mai mare parte a țării va avea un regim pluviometric apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 7-14 decembrie

Regiunile intracarpatice vor avea, în special, medii ale valorilor termice situate ușor peste cele specifice perioadei, lucru valabil însă și în restul țării.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile, potrivit meteorologilor.