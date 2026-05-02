Vreme neobișnuit de rece sâmbătă în București. Anunțul meteorologilor

Vreme ploioasa si temperaturi scazute in timpul unui cod portocaliu de vant in Bucuresti, 3 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o prognoză specială pentru zona Municipiului Bucureşti, valabilă în următoarele 24 de ore.

În intervalul 2 mai, ora 10:00 – 3 mai, ora 10:00, în Capitală vremea va fi deosebit de rece şi vor fi intensificări ale vântului, anunță meteorologii.

Pe parcursul zilei de sâmbătă vor fi înnorări, iar cu precădere după-amiaza se vor semnala averse, intensificări de scurtă durată ale vântului şi posibil descărcări electrice.

Noaptea cerul va deveni variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 12 grade, iar minima va fi de 1-4 grade.

Tot sâmbătă, ANM a anunțat că până duminică vremea va fi deosebit de rece în sudul, estul și centrul țării. Sunt prognozate ploi locale, grindină, lapoviță la munte și temperaturi minime de până la -8 grade.