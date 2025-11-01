Vreme neobișnuită pentru începutul lunii noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele zile

Meteorologii au anunțat că începutul lunii cunoscute în tradiția populară sub numele de Brumar, care marchează sfârșitul toamnei și începutul iernii, va fi cu totul ieșit din comun în ceea ce privește temperaturile înregistrate la miezul zilei.

Temperaturile în prima zi a lunii noiembrie sunt mult mai ridicate decât cele normale în această perioadă, cu maxime de 24-25 de grade, în sudul țării, si 21-22 de grade în București, a declarat, la Digi24, meteorologul Oana Catrina.

„Sunt temperaturi cu mult peste cele ce în mod normal ar trebui să se înregistreze în această perioadă din an. Și asta pentru că în această perioadă din an, maximele normale pentru perioada în debutul lunii noiembrie ar trebui să se încadreze cam între 10 grade în estul Transilvaniei, în nordul Moldovei, până spre 13-14 grade în partea de sud a teritoriului, cu 13-14 grade în Capitală”, a explicat specialistul de la ANM.

Vremea va fi neobișnuit de caldă și în zilele următoare în cea mai mare parte a țării. Începând de luni, în regiunile vestice și sud-vestice temperaturile vor scădea și vor fi posibile ploi, potrivit meteorologului.

Marți, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă în toată țara, pentru ca de miercuri, din nou, treptat de la o zi la alta, temperaturile să crească și să le depășească pe cele specifice toamnei.

O veste proastă pentru iubitorii sporturilor de iarnă: și la munte va fi cald și sezonul de schi nu va începe mai devreme.

„Se vor înregistra temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă din an. Vremea va fi stabilă, motiv pentru care nu așteptăm nici precipitații, iar dacă ar fi să vorbim de precipitații, acestea ar fi doar sub formă lichidă. Nici vorbă de precipitații sub formă de ninsoare”, a explicat Catrina.