Ger în România: Noaptea cu temperaturi de -16 grade. Unde a fost cea mai friguroasă dimineață / Cum arată prognoza zilei

Vremea a fost geroasă în toată țara, noaptea trecută, iar temperaturile s-au simțit și mai scăzute decât temperatura reală, din cauza vântului. La ora 07.00 dimineață, în mare parte a României s-au resimțit temperaturi între -8 și -16 grade. În zonele montane s-au atins valori extreme, sub -24 de grade.

Meteorologii au anunțat că, până marți, vremea va fi deosebit de rece, cu ger mai ales pe timpul nopților și dimineților, însoțit de ninsori, precum și de intensificări ale vântului.

Luni dimineață, vremea este geroasă în toată țara, potrivit hărților ANM cu temperatura resimțită. Cel mai frig este în Carpații Meridionali și Orientali, unde la Călimani se resimt -22 grade, iar la Vârful Omu -25 de grade.

La Sinaia și Predeal temperaturile resimțite sunt de -17 grade. Și în Transilvania, Banat și Crișana gerul se simte puternic: predominant -10…-14 grade resimțit. Cele mai reci zone sunt: Arad, Timișoara, Sibiu, Brașov, Miercurea Ciuc, unde se resimt -13… -16 grade Celsius.

Cum e vremea luni

Potrivit prognozei ANM, astăzi, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața local în jumătatea nordică a țării și izolat în rest, iar noaptea în cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 și 0 grade, iar cele minime între -19 și -9 grade, local mai ridicate în extremitatea de sud-vest, pe litoral și în deltă, unde vor fi valori de -7….-5 grade.

Cerul va fi variabil în regiunile sudice și sud-estice, în timp ce, în restul zonelor vor fi înnorări. Temporar va ninge în general slab, ziua local la munte, în nordul și în centrul țării, iar noaptea pe alocuri îndeosebi în vest și nord. În Maramureș și în nordul Carpaților Orientali se va depune un strat nou de zăpadă, în general de 3…7 cm.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu unele intensificări în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali, în special în zona înaltă, unde vor fi rafale de 70…80 km/h, viscolind zăpada, iar pe parcursul zilei în vestul și sudul Olteniei și izolat în celelalte regiuni, în general cu viteze de 40…50 km/h. Pe arii restrânse va fi ceață asociată cu depuneri de chiciură.