Vreme schimbătoare la început de lună. Caniculă și ploi torențiale, anunțate de meteorologi. Cum arată prognoza

Prima săptămână a lunii septembrie va fi caracterizată de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit și cu temperaturi care se apropie și depășesc pragul unei zile de caniculă, a declarat directoarea ANM, Elena Mateescu într-o intervenție la Digi24.

„Pe ansamblu însă, prima decadă a lunii septembrie din acest an va fi caracterizată de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit și cu temperaturi care se apropie și depășesc pragul unei zile de caniculă, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în partea de sud și sud-est a țării”, a spus directoarea ANM.

Canicula va reveni de marți, 2 septembrie, când va fi cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală.

„De mâine contăm pe temperaturi la scara întregii țări foarte ridicate pentru această perioadă, cu un ecart între 27, până la 35, posibil 36 de grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în partea de sud și sud-est a țării, acolo unde cu siguranță vom vorbi de caniculă”, a explicat Elena Mateescu. Vor fi și ploi în partea vestică a țării.

În partea vestică a țării sunt așteptate ploi puternice încă de miercuri după-amiază, potrivit prognozei ANM.

„Dacă zilele de marți și miercuri vor aduce temperaturi caniculare, în special în partea de sud-sud-est a țării, acestea vor veni la pachet, începând de miercuri după-amiază și pe parcursul nopții de miercuri spre joi, și cu fenomenele de instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de vest, acolo unde aversele vor putea fi torențiale și cantitățile de apă mai însemnate”, a precizat directoarea ANM.

Ploile se vor extinde ulterior în mai multe regiuni din țară. „Chiar și ziua de joi va aduce înnorări temporar accentuate în partea de vest, nord-vest, centru a țării, dar și în zona de munte, unde perioadele cu averse vor fi caracterizate și de cantități importante de precipitații, posibil și de intensificări ale vântului, care pot lua local aspect de vijelie”, a spus Mateescu.