Vreme schimbătoare și temperaturi atipice înainte de Crăciun. ANM anunță ce ne așteaptă până la sfârșitul acestui an

Vremea va fi cu mult mai caldă decât normalul perioadei din calendar în această săptămână în mai toate regiunile țării. Începând cu 23 decembrie însă, vremea intră într-un proces de răcire și până la finalul anului temperaturile vor continua să scadă, a anunțat luni Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, la Digi24.

Potrivit directoarei ANM, vremea se va încălzi în următoarele zile, însă nu scăpăm de ceață, care va persista tot mai mult, în special în partea de sud și în alte zone joase din țară. Ulterior, de săptămâna viitoare, vremea se răcește semnificativ.

„Temperaturile, într-adevăr, în creștere în această săptămână, în special în zonele de deal și de munte, acolo unde și vremea va fi mai însorită, o creștere care duce valorile termice cu mult peste normalul acestei perioade, urmând ca săptămâna viitoare și, deci, înspre sărbători să apară un proces de răcire care să ne ducă întâi la ceea ce ar fi normal, adică maxime termice care să nu mai depășească 6-7 grade și minime, pe parcursul nopților, negative”, a anunțat Florinela Georgescu, la Digi24.

Va ninge de Crăciun?

Tendința de răcire a vremii se va menține până la finalul anului, a mai spus directoarea ANM.

„Este posibil ca să continuăm până la sfârșitul acestui an, pe de o parte fără precipitații și pe de altă parte cu o vreme mai rece, poate tot mai rece, în special în regiunile extracarpatice, deci în Moldova, Muntenia, Oltenia, poate partea de est, de sud a Transilvaniei. Deci acestea să fie zonele în care valorile termice să fie tot mai scăzute dincolo de data de 23 decembrie”, a explicat Florinela Georgescu.

Întrebată dacă va ninge de Crăciun, directoarea de prognoză ANM a explicat că „cel mai probabil nu”, dar mai este timp să apară „modificări în scenariul meteorologic”.

„Deci scenariul cel mai probabil este acela de a rămâne cu o presiune atmosferică în general ridicată, care nu favorizează apariția precipitațiilor. Și dacă nu se schimbă nimic în scenariul modelelor cu ajutorul cărora facem prognoza, nu prea sunt de așteptat precipitații până spre sfârșitul anului. Acum trebuie să vă spun că suntem totuși la distanță, la mai mult de 10 zile de sărbători. Deci mai este timp să apară modificări în scenariul meteorologic. Este bine să urmărim și prognozele pe durată mai scurtă, dar mai probabil este acea răcire despre care vă vorbeam. Vedem mai aproape dacă aceasta va fi însoțită sau nu și de precipitații”, a mai spus Georgescu.