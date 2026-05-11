Temperatura scade abrupt în București. Ploi torențiale și vânt puternic în următoarele zile

Vremea în București va fi caldă luni și marți, dar instabilă, și va intra într-un proces de răcire, fiind prognozate furtuni începând de diseară.

În intervalul 11 mai, ora 12 – 14 mai, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului.

Conform ANM, luni vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată în Capitală. Cerul va fi variabil în timpul zilei, iar de diseară și la noapte vor fi înnorări temporar accentuate, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale de 40…45 km/h). Temperatura maximă va fi de 26 de grade, iar marți dimineață va fi de 12…14 grade.

Marți, vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, cu înnorări accentuate după-amiaza și noaptea, când vor fi averse însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și posibil vijelii (rafale în general de 45…50 km/h).

Temperatura maximă de marți va fi de 25 de grade, iar cea minimă de miercuri dimineața va fi de 10…12 grade.

Miercuri, temperaturile în timpul zilei vor fi în scădere și vor caracteriza o vreme răcoroasă pentru această dată. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade, iar cea minimă de joi dimineața va fi de 8…9 grade.

Cerul va fi temporar noros și vor fi condiții de ploaie slabă. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua, când se vor atinge viteze de 45…50 km/h.