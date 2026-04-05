Vremea de Florii. Avertismentul meteorologilor pentru zilele viitoare

După valul de ploi și ninsori la munte, în duminica Floriilor vremea va fi frumoasă în toată țara, cu temperaturi care vor urca până la 20-21 de grade, mai ales în sud, conform meteorologilor.

„Este posibil să consemnăm ploi izolate, slabe cantitativ, cu o probabilitate mai mare în zonele montane. În restul ţării, duminică, 5 aprilie, sărbătoarea Floriilor, din punct de vedere meteorologic, păstrează caracteristicile unei vremi frumoase şi calde”, a declarat șefa ANM, Elena Mateescu.

Potrivit meteorologilor, duminică sunt așteptate temperaturi de până la 20-21 de grade în sudul țării, inclusiv la București.

Meteorologul ANM Iris Răducanu a precizat pentru HotNews că duminică vor fi temperaturi cuprinse între 15 și 21 de grade în toată țara.

Vremea se va menține caldă și luni, însă de marți va urma un nou episod de răcire.