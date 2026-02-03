Vremea din România este influențată anual în medie de 20 de cicloni din Mediterană, în lunile reci. Un studiu arată legătura dintre acești cicloni și apariția ninsorilor

Aproape jumătate din cantitatea totală de zăpadă acumulată în sezonul rece în România este asociată activității ciclonilor mediteraneeni, arată un studiu realizat de doi cercetători ANM. În ultimii 40 de ani, ninsorile au scăzut cel mai mult în regiunile centrale, sud-vestice și sud-estice ale țării, în special în Carpații Orientali și Meridionali, scrie publicația InfoClima.ro, care citează studiul.

Ciclonii care aduc cele mai importante episoade de ninsoare și viscol din țară

Studiul analizează sezonul rece (1 noiembrie – 30 aprilie) în perioada 1981-2020. În total, 2.230 de cicloni au fost observați în Bazinul Mediteranean în perioada analizată și peste o treime dintre ei, adică 785 au influențat România. Dintre acești cicloni mediteraneeni, peste trei sferturi (625 de cicloni) au fost asociați cu evenimente de ninsoare în România.

Cercetarea insistă pe faptul că ninsoarea din România este mai puțin aleatorie decât pare și aproape jumătate din cantitatea totală de zăpadă acumulată în sezonul rece este asociată activității ciclonilor mediteraneeni.

Acești cicloni sunt sisteme atmosferice care generează cele mai importante episoade de ninsoare și viscol din țară, fiind strâns legate de disponibilitatea resurselor de apă.

Ciclonii mediteraneeni se formează atunci când mase de aer rece, de origine polară sau arctică, intră în contact cu mase de aer mai cald, de origine tropicală. Deși forma corectă în limba română este „cicloane”, în literatura de specialitate se folosește aproape exclusiv termenul de cicloni.

Acești cicloni cauzează majoritatea fenomenelor meteorologice extreme din regiune, cum ar fi precipitațiile abundente, furtunile cu vânt puternic sau transportul de praf.

Aceste sisteme influențează direct și România. Ele se deplasează spre Europa centrală și de sud-est, având o traiectorie inclusiv spre Marea Neagră, unde se regenerează, de obicei, amplificate de umiditate și căldură. Aerul cald și umed transportat de ciclon este forțat să urce peste masa de aer rece existentă deasupra României, ceea ce favorizează formarea norilor și a precipitațiilor. Când temperaturile sunt suficient de scăzute, aceste precipitații cad sub formă de ninsoare, uneori sub formă de episoade extreme, cu viscole și acumulări foarte mari de zăpadă, se mai spune în cercetarea semnată de Sorin Cheval și Vlad Amihaesei.

Stațiile meteorologice reprezentative din România arată că toate cele mai intense zece episoade de ninsori abundente au avut loc în timpul prezenței unui ciclon mediteranean

Contribuția acestor cicloni la acumularea de zăpadă diferă în funcție de sezon. Cele mai mari ponderi se înregistrează în lunile de tranziție – noiembrie, martie și aprilie – când între aproximativ 49% și 62% din ninsoare este legată de aceste sisteme. În decembrie, ponderea este cea mai redusă, de aproximativ 40%.

Din punct de vedere regional, influența este cea mai puternică în estul și sudul României, unde peste jumătate din ninsoare poate fi atribuită ciclonilor din Mediterană. În nord și vest, această contribuție este mult mai redusă, sub 20%.

Unde scad cel mai mult ninsorile în România

În ansamblu, cantitatea totală de ninsoare a scăzut semnificativ în mare parte din România în perioada analizată (1981-2020). Cele mai accentuate scăderi se observă în regiunile centrale, sud-vestice și sud-estice ale țării, în special în Carpații Orientali și Meridionali, precum și în zonele subcarpatice și de câmpie din sud și sud-est. În aceste regiuni, reducerea cantităților de ninsoare depășește 18 mm la fiecare 10 ani, se arată în cercetare.

Aceeași tendință de scădere se menține și la scară lunară, cu un semnal negativ generalizat în aproape toată țara. Luna aprilie se evidențiază prin cele mai clare și coerente tendințe negative de scădere a ninsorilor, mai ales în zonele montane din nordul și centrul României, unde scăderile depășesc 8 mm pe deceniu.

În ceea ce privește influența ciclonilor din Mediterană asupra ninsorilor din România, începutul iernii (noiembrie) și primăvara târzie (aprilie) arată ușoare creșteri ale ponderii acestora, în timp ce perioada decembrie–martie evidențiază scăderi pronunțate.

Studiul a fost realizat de doi cercetători de la ANM:

Sorin Cheval, specializat în climatologie, cunoscut mai ales pentru studiile sale în domeniul schimbărilor climatice și impactul acestora asupra mediului urban.

Vlad Amihaesei, climatolog și specialist în geoștiințe și meteorolog la Administrația Națională de Meteorologie

