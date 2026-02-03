Cât mai ține actualul val de ger. Schimbările bruște ale vremii anunțate de ANM

Vremea începe să se încălzească de astăzi în vestul țării și treptat va cuprinde până joi și restul țării. Dar veștile bune nu țin mult pentru că de duminică gerul va reveni în toată țara, a precizat directoarea ANM, Elena Mateescu, într-o declarație pentru Digi24.

Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, intensificări ale vântului, trecător ninsoare viscolită la altitudini de peste 1700 m la munte, polei și ghețuș.

Pe parcursul zilei de marți, 3 februarie, vremea se va menține deosebit de rece local în regiunile sudice și estice. Astfel, în aceste zone temperaturile maxime se vor încadra între -8 și 0 grade, iar cele minime în general între -9 și -3 grade.

În Oltenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7…9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra în general între -8 și -4 grade.

Interval de valabilitate: 03 februarie, ora 10:00 – 03 februarie, ora 20:00

Din seara zilei de marți vântul va avea intensificări în regiunile sud-vestice, iar de miercuri dimineața, 4 februarie, și în cele estice, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m rafalele vor depăși 70…80 km/h, trecător viscolind ninsoarea.

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Acestea vor fi sub formă de ploaie în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, mixte în Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte, favorizând topirea stratului de zăpadă. Pe arii restrânse, îndeosebi în sud-vestul, centrul și nord-estul teritoriului, se va forma polei sau ghețuș.

Când se încălzește vremea

Directoarea ANM a precizat că vremea se va încălzi începând de astăzi în vestul țării, iar până joi temperaturile vor crește pe tot teritoriul.

„Asta înseamnă până la mijlocul acestei săptămâni, pentru că deja de joi, de mâine, practic, pentru că chiar începând de astăzi o masă de aer mai cald își va face simțită prezența ușor în cel puțin în partea de vest, acolo unde maximele vor crește 5, 6°C. Mâine, cu precădere, tot în Dealurile de Vest, posibil 10, 13°C. Chiar și în restul țării, valori ușor pozitive. În Capitală, de pildă, 4, 5°”, a explicat Mateescu.

Gerul revine de duminică

Duminică, 8 februarie, o nouă masă de aer rece este posibil să aducă din nou temperaturi în scădere, a explicat șefa ANM.

„De duminică, o nouă masă de aer rece este posibil să aducă din nou temperaturi în scădere. Deocamdată vorbim de temperaturi scăzute, din nou, posibil nopți și dimineți geroase, cu valori în zonele centrale, nordice, estice, sub -10°C și, nu excludem, ca să avem asociate și precipitații predominant sub formă de ninsoare”, a explicat Mateescu.