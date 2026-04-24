Vremea până pe 25 mai. ANM anunță temperaturi mult sub cele normale, apoi se stabilizează treptat

Temperaturile vor fi mult mai reci decât este normal săptămâna viitoare, inclusiv în minivacanţa de 1 Mai, urmând ca apoi să se apropie de valorile specifice perioadei, potrivit prognozei ANM pentru intervalul 27 aprilie – 25 mai.

Săptămâna 27 aprilie – 4 mai

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

În ceea ce priveşte precipitaţiile, regiunile sudice, estice şi centrale vor înregistra cantităţi excedentare faţă de normă, în timp ce restul ţării se va încadra în limite normale.

Săptămâna 4 – 11 mai

Temperatura aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării. Precipitaţiile vor fi uşor deficitare în regiunile sud-vestice, iar în rest normale.

Săptămâna 11–18 mai

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toată țara.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 18 – 25 mai

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de normele climatologice ale acestei perioade, la nivelul întregii țări.

Precipitaţiile vor fi uşor excedentare în est şi sud, uşor deficitare în vest, și apropiat de normalul intervalului în restul teritoriului.