Vremea se încălzește tot mai mult, apoi temperaturile scad abrupt. Prognoza meteo pentru următoarele zile

Săptămâna care a început debutează cu un episod de vreme mai caldă decât este în mod obișnuit în luna mai. Miercuri va fi cea mai călduroasă zi, când sunt prognozate 33 de grade.

Cum va fi vremea luni

Vremea continuă să se încălzească luni în toată țara, dar mai ales în vestul și nord-vestul țării, unde temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă a anului, potrivit meteorologilor. Vor fi posibile ploi, dar de scurtă durată pe arii restrânse din este și în zona Carpaților Orientali.

Astăzi, temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 30 de grade, iar cele minime de marți dimineața vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei spre 4 grade, potrivit ANM.

Și în capitală vremea se va încălzi față de weekend. Luni sunt așteptate 28 de grade la amiază și posibile ploi de scurtă durată spre seară.

Și în zilele următoare, temperaturile vor crește pe fondul unei mase de aer cald care va afecta și țara noastră, potrivit directorului ANM, Elena Mateescu.

Cum va fi vremea marți

Potrivit prognozei ANM, marți, temperaturile maxime se vor situa între 24 și 31 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade, mai scăzute în zonele depresionare, până la 6…7 grade în estul Transilvaniei.

Și în București, marți, vremea va fi frumoasă și caldă pentru această dată. Termometrul va arăta 28 de grade după-amiază.

Miercuri, cea mai caldă zi

Miercuri, vremea va fi călduroasă în vest, sud și loca în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 27 și 33 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar minimele vor fi cuprinse între 6 și 17 grade. Începând de după-amiază vor fi furtuni în zonele montane, nord, nord-est și pe arii restrânse în centru, apoi mai ales în est și sud-est.

Și în capitală, miercuri, va fi mai cald decât de obicei pentru sfârșitul lunii mai. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară și noaptea, când va crește probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă va fi de 14…15 grade.

Temperaturile scad abrupt joi

Începând de joi, temperaturile vor scădea abrupt și vremea se va răci în toată țara. Temperaturile maxime vor fi în general între 20 și 26 de grade, iar cele minime între 4 și 12 grade. Vor fi posibile ploi, mai ales în regiunile sudice.

Și la București vremea se va răci. Pe parcursul zilei regimul termic va fi apropiat de cel specific datei, însă noaptea acesta va avea valori mai mici decât în mod obișnuit, conform prognozei ANM.



Temperatura maximă se va situa în jurul a 23 de grade, iar cea minimă va fi de 10…11 grade, mai scăzută în zona preorășenească, unde vor fi 8 grade.