Vremea se răcește accentuat de luni. Unde se anunță ploi. Prognoză meteo și pentru minivacanța de 1 Mai

Vremea se va răci accentuat începând de mâine, mai întâi în jumătatea de sud a țării, apoi în toată țara. Temperaturile vor fi mult mai reci decât e normal perioadei din calendar, însă vântul va slăbi în intensitate, potrivit prognozei pe șapte zile emise de meteorologi.

Vremea luni

Luni, 27 aprilie, ANM anunță că vremea se va răci accentuat în jumătatea de sud a țării, iar în rest valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în cursul zilei pe arii restrânse în estul și sud-estul teritoriului, cu viteze la rafală de 40…45 km/h, dar și pe crestele montane, în special cele ale Carpaților Orientali și Meridionali unde vor fi rafale de 60…70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -7 și 9 grade. Noaptea se va forma brumă local în nord și în centru, dar pe suprafețe restrânse și în zonele depresionare și subcarpatice din restul teritoriului.

Și la București, vremea se va răci accentuat, astfel încât valorile temice diurne se vor situa ușor sub cele normale pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 17…19 grade și cea minimă de 4…7 grade.

Vremea marți

Marți, 28 aprilie, valorile termice diurne vor fi în creștere față de ziua anterioară și se vor apropia de normele perioadei în majoritatea regiunilor, exceptând nordul și nord-estul teritoriului, unde se vor menține sub mediile climatologice.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza și seara în zonele montane și submontane ale Carpaților Meridionali și Orientali, unde izolat vor fi posibile averse slabe. Noaptea, nebulozitatea se va accentua treptat în jumătatea de sud a țării și pe areale restrânse va ploua slab, iar în zonele montane aferente la peste 2000 m vor fi precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană înaltă și trecător în sude-stul țării. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 14 și 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 și 9 grade.

La București, valorile termice, în creștere față de ziua precedentă, vor fi apropiate de cele normale pentru ultima decadă a lunii aprilie. Cerul va fi variabil, dar noaptea înnorările se vor accentua treptat, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade, iar cea minimă va fi de 5…7 grade.

Vremea miercuri

Miercuri, 29 aprilie, valorile de temperatură vor scădea în toată țara, astfel încât se vor situa sub mediile multianuale specifice perioadei.

Cerul va avea înnorări temporare în vest și nord-vest și va fi mai mult noros în rest. Va ploua în sudul și estul țării, local în centru și cu totul izolat în rest. La munte, iar spre sfârșitul intervalului posibil și în depresiunile din estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane, precum și în nord-vest și sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 18 grade, iar cele minime în general între 0 și 9 grade.

Și la București, vremea se va răci, astfel încât valorile de temperatură se vor situa sub mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 13…14 grade, iar cea minimă de 6…7 grade.

Vremea în minivacanța de 1 Mai

Joi, 30 aprilie, valorile de temperatură vor continua să scadă. Cerul va avea înnorări și local va ploua în centrul, sudul și estul țării și cu totul izolat posibil și în rest. La munte vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, local și temporar cu intensificări. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 17 grade, iar cele minime între -4 și 6 grade.

De asemenea, la București, vremea va continua să se răcească. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 10 grade, iar cea minimă va fi de 2…4 grade.

Pentru intervalul 1 – 4 mai, ANM anunță că valorile termice, atât la București, cât și în restul țării, se vor situa în general sub mediile multianuale. Temporar vor fi averse mai ales în regiunile extracarpatice, iar la munte vor fi precipitații mixte.

Temporar va ploua și la București.



