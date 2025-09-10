Vremea se răcește. Avertizări de ploi torențiale și vânt puternic / Ce zone sunt vizate HARTĂ

Meteorologii anunță că vremea se va răci în următoarele două zile și vor fi ploi în cea mai mare parte a țării. Au fost emise trei avertizări cod galben de averse torențiale și vânt puternic, începând de miercuri, 10 septembrie.

O atenționare meteo de ploi și intensificări ale vântului intră în vigoare miercuri, 10 septembrie, la ora 20:00, și va fi valabilă până joi, la ora 20:00. Este vizată cea mai mare parte a României.

Conform meteorologilor, vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi, în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40-50 km/h, iar la munte de peste 60-80 km/h.

Cod galben de ploi torențiale și vânt

Tot de miercuri, de la ora 20:00, intră în vigoare un cod galben de vânt puternic, până joi, la ora 20:00. Conform ANM, în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va ajunge la viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80…100 km/h.

Un alt cod galben, de data aceasta de ploi torențiale, intră în vigoare în noaptea de joi spre vineri, în intervalul orar 02:00 și 12:00. În Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni va ploua temporar.

Foto: Captură ecran ANM

Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice, astfel că mai ales prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 20…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp.

Când se răcește vremea în București

De astăzi, 10 septembrie, ora 20:00 și până pe 12 septembrie, ora 20:00, Bucureștiul este vizat de o informare meteorologică ce vizează intensificări temporare ale vântului și ploi cantitative.

În Capitală, se mențin temperaturile răcoroase, de 16-18 grade, până joi, 11 septembrie, la ora 09:00. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat, conform prognozei speciale.

Vremea se va mai încălzi de joi dimineață până vineri, ora 09:00, cu temperaturi care vor ajunge la 27…29 de grade Celsius, temperaturi ușor mai calde decât în mod obișnuit, anunță meteorologii. Seara, sunt așteptate averse moderate cantitativ (10…15 l/mp), posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat.

Începând cu vineri dimineață, vremea se răcorește. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse, în general slabe cantitativ, la începutul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade.