Vremea se schimbă brusc de mâine, iar temperaturile scad considerabil. Șefa ANM: „Vorbim de un ecart al temperaturilor”

După temperaturi care se apropie astăzi de pragul caniculei, vremea se va răci accentuat începând de joi, iar ploi însemnate sunt așteptate până la sfârșitul acestei săptămâni, în mai multe regiuni ale țării, a anunțat miercuri dimineață directoarea ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

ANM a emis miercuri trei noi alerte cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabile începând de astăzi, de la ora 12.00, și până joi, la ora 21.00.

„Fenomenele de instabilitate vor fi de interes și astăzi pe o arie mai restrânsă din sudul țării, respectiv județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, precum și zona de munte a județelor Buzău și Vrancea”, a declarat Elena Mateescu, la Digi24.

Șefa ANM a spus că este vorba în continuare de „posibilitatea să înregistrăm cantități de apă de 15-25l/m pătrat, izolat peste 30-40l/m pătrat, manifestări de instabilitate fiind posibile însă și în restul țării, mai ales în zona de sud și est”.

De mâine, o masă de aer rece pătrunde în România, „la început în partea de vest, centru și nord a țării”.

„Va aduce și probabilitatea de a avea cantități însemnate de precipitații, pe intervale scurte de timp, chiar valori de peste 30-50l/m pătrat, iar dacă mâine răcirea va fi de interes, în special în partea de vest, centru și nord a țării, de vineri în întreaga țară”, a mai declarat Elena Mateescu.

Între timp, șefa ANM a precizat că astăzi „ne apropiem de pragul unei zile de caniculă”, dar de mâine, diferențele între temperaturi vor fi semnificative.

„În partea de vest, sud-vest a țării 34 grade, nu excludem chiar 35. În Capitală, 30 grade Celsius, însă mâine, mai ales în vest, doar 20-22 grade Celsius. Pentru ca la final de săptămână, începând de vineri, un ecart al temperaturilor maxime cuprins între 16 până la 20-21 grade”.

Întrebată cât durează acest episod de vreme rece, Mateescu a afirmat „cu siguranță va fi de interes până la finalul săptămânii, pentru ca debutul săptămânii viitoare să aducă din nou temperaturi ușor în creștere”.